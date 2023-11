Eleições na Argentina: Sem citar Javier Milei, Lula deseja 'boa sorte' ao novo governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu neste domingo, 19, a vitória do ultraliberal Javier Milei na eleição presidencial na Argentina. Em publicação no X, antigo Twitter, o petista, sem citar Milei, desejou boa sorte ao novo governo. "Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos", escreveu.

Lula disse ainda que a "democracia é a voz do povo" e deve ser "sempre respeitada", além de parabenizar as instituições argentinas pela condução do processo eleitoral. "Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica", disse. O PT, partido de Lula, declarou apoio a Massa, e consultores ligados à legenda foram contratados pela campanha do ministro argentino.

Durante a campanha, Milei atacou Lula em mais de uma oportunidade. No começo de outubro, o ultraliberal afirmou que Lula atuou contra a sua candidatura e chamou o petista de "comunista furioso". No único debate do segundo turno, Milei foi questionado sobre a relação com o Brasil, um dos principais parceiros comerciais da Argentina.

O candidato da La Libertad Avanza disse que não falará com Lula, mas isso não vai afetar questões comerciais entre os países, e citou a relação fria do atual presidente Alberto Fernández com o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro como exemplo. "Qual o problema se eu não falar com Lula? [Alberto] Fernández não falava com [Jair] Bolsonaro", disse Milei.

A eleição de Milei preocupa o Planalto por reabrir uma oposição no Mercosul e o acordo do bloco econômico com a União Europeia, umas das bandeiras de Lula em seu terceiro mandato. O ultraliberal defende a saída da Argentina do bloco econômico.

A vitória de Milei foi anunciada pelo seu adversário, o peronista e atual ministro, Sergio Massa. Em pronunciamento por volta das 20h10, Massa reconheceu a derrota. "Falei com Milei, para felicitar-lo e desejar sorte, porque é o presidente que a maioria dos argentinos elegeu para os próximos quatro anos", discursou Massa. "O mais importante é deixar aos argentinos a mensagem de convivência, o diálogo e a paz ante tanta violência, é o melhor caminho que podemos percorrer", prosseguiu.