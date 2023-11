Eleições na Argentina: Lula só ligará para Milei depois que ele pedir desculpas, diz ministro

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou nesta segunda-feira, 20, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somente ligará para o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, depois que ele pedir desculpas ao brasileiro.

“Ele ofendeu de forma gratuita o presidente Lula. Seria um gesto dele como presidente eleito, de ligar para se desculpar. Depois que acontecesse isso eu pensaria na possibilidade de conversar", disse Pimenta ao responder a jornalistas no Palácio do Planalto.

Durante a campanha, Milei atacou Lula em mais de uma oportunidade. No começo de outubro, o ultraliberal afirmou que Lula atuou contra a sua candidatura e chamou o petista de "comunista furioso". No único debate do segundo turno, Milei foi questionado sobre a relação com o Brasil, um dos principais parceiros comerciais da Argentina.

O candidato da La Libertad Avanza disse ainda que não falará com Lula, mas que isso não afetará questões comerciais entre os países, e citou a relação fria do atual presidente Alberto Fernández com o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, como exemplo. "Qual o problema se eu não falar com Lula? [Alberto] Fernández não falava com [Jair] Bolsonaro", disse Milei.

Após o resultado sacramentado na Argentina, Lula reconheceu a vitória de Milei em publicação no X, mas não citou o nome do novo mandatário argentino na mensagem que desejou boa sorte ao novo governo. "Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos", escreveu.