Primeiro-ministro da Eslováquia é baleado; estado de saúde do parlamentar é incerto

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi alvo de um atentado nesta quarta-feira, 15, segundo a imprensa local. O parlamentar foi baleado no abdômen e transportado com urgência por helicóptero para o hospital. As agências de notícia não informaram o estado de saúde de Fico até a publicação dessa matéria.

O crime aconteceu após reunião governamental na cidade de Handlová, distante 190km da capital do país, Bratislava. Dos quatro disparos, um atingiu o primeiro-ministro. Um suspeito já foi preso no local, conforme informações da rede de TV TA3.

De acordo com o portal de notícias eslovaco Aktualít, poucas pessoas aguardavam Fico do lado de fora do local da reunião. Não houve manifestações hostis contra o governo, havia somente um homem com um cartaz.

Repercussão no país

Segundo o site de notícias do país, a presidente Zuzana Caputová condenou o atentado. Disse que a ação era "brutal" e desejou que o Robert Fico tenha uma pronta recuperação. O primeiro-ministro tcheco, Petr Fiala, também declarou que a notícia é um choque.

Quem é Robert Fico?

Mais votado nas eleições da Eslováquia, o primeiro-ministro Robert Fico é reconhecido como uma figura polêmica no país. Em sua campanha, criou uma plataforma em defesa de Putin na Guerra na Ucrânia e se colocou contra a ajuda da União Europeia e da Otan ao país de Zelensky.

Fico é membro do Direção-Democracia Social (SMER ou Smer), um partido nacionalista. O primeiro-ministro já fez declarações contra o liberalismo social e é contra a influência militar dos Estados Unidos na Eslováquia