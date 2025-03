México responderá às tarifas de Trump sobre automóveis em 3 de abril

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta quinta-feira, 27, que responderá em 3 de abril às novas tarifas de 25% sobre automóveis anunciadas ontem por seu homólogo americano, Donald Trump, argumentando que "ainda há espaço para negociação".

"Já afirmei várias vezes que daremos uma resposta abrangente ao que foi anunciado sobre aço e alumínio, ao que foi anunciado hoje sobre automóveis e ao que será anunciado em 2 de abril, depois de 2 de abril, porque não queremos dar uma resposta a todas as questões", explicou durante entrevista coletiva.

Trump anunciou ontem que vai impor tarifas de 25% sobre todos os veículos e peças automotivas importados para os EUA a partir de 2 de abril, embora as peças de México e Canadá estejam isentas por enquanto, e os carros montados nesses países pagarão a tarifa apenas sobre conteúdo não americano.

A mandatária mexicana indicou que revelará sua resposta às políticas de Trump depois de 2 de abril, que ele apelidou de "Dia da Liberdade dos EUA" porque vai impor tarifas recíprocas a todos os países que cobram impostos comerciais dos EUA.

Claudia Sheinbaum argumentou que "é claro que não deve haver tarifas no âmbito do acordo comercial entre o México, os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC), essa é a essência do acordo comercial".

"Ainda há espaços para conversações, colaboração e negociação que temos vindo a ter, e gostaria também de dizer que somos o único país que tem este nível de comunicação com o governo dos EUA, particularmente com o secretário de Comércio", Howard Lutnick, explicou.

A maior indústria do México está em crise

As medidas anunciadas ontem por Trump ameaçam a maior indústria do México, a automotiva, que responde por quase 4% do produto interno bruto (PIB) do país e 20,5% do PIB industrial, mais do que qualquer outro setor, de acordo com a Associação Mexicana da Indústria Automotiva (AMIA).

O México exporta quase três milhões de veículos para os Estados Unidos e fornece 40% de todas as autopeças usadas naquele país, afirmou remotamente o secretário de Economia, Marcelo Ebrard, que está em Washington para negociações.

"A principal ordem da presidente Sheinbaum tem sido proteger o emprego e os trabalhos, a renda e nossas atividades econômicas no México. As indústrias automotiva e de autopeças são muito importantes", afirmou.

O setor automotivo "está em um impasse" com as tarifas porque "enfrenta um risco, uma mudança em seu modelo operacional", reconheceu Rogelio Garza, presidente da AMIA.

Sheinbaum insistiu que a ordem executiva de Trump sobre veículos inclui "cláusulas especiais" para seus parceiros do T-MEC.

Ebrard enfatizou que buscou "tratamento preferencial" para o México em suas seis reuniões com o secretário Lutnick e em seus encontros com Jamieson Greer, chefe do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR).

"(Isso) é para atingir um objetivo, que a presidente Sheinbaum enfatizou de forma importante para nós, que é: se eles vão mudar o sistema, se vamos ter um sistema de tarifas tão altas, o que temos que buscar é um tratamento preferencial para o México, para que tenhamos a oportunidade de proteger nossos empregos", descreveu.

Atualmente, o México enfrenta tarifas dos EUA de 25% sobre aço e alumínio, bem como outros produtos fora do T-MEC, e a incerteza motivou previsões de recessão de organizações como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)