Presidente do México confirma que 'hackers' acessaram seu telefone e e-mail pessoal

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou nesta segunda-feira que desconhecidos “hackearam” seu telefone celular e sua conta pessoal de e-mail depois de seu país entregar 29 narcotraficantes aos Estados Unidos em 27 de fevereiro, como informou o jornal “The New York Times”.

“Eles ‘hackearam’ meu telefone e minha conta de e-mail. A Apple ligou imediatamente para a Agência de Transformação Digital (do governo). A Agência de Transformação Digital tomou providências sobre o assunto e o analisou rapidamente”, explicou Sheinbaum em entrevista coletiva.

A presidente mexicana reconheceu como verdadeira a informação divulgada pelo “The New York Times”, que na última sexta-feira publicou a notícia de que “pouco depois da entrega” dos criminosos aos EUA, o celular da presidente mexicana “foi ‘hackeado’, segundo várias fontes familiarizadas com o assunto”, embora tenha esclarecido que ainda não se sabe quem é o responsável.

Em fevereiro, as autoridades mexicanas realizaram a transferência “sem precedentes” para os EUA de 29 pessoas mantidas em prisões mexicanas, incluindo chefes do tráfico de drogas como Rafael Caro Quintero, líder do Cartel de Guadalajara, assim como dois líderes do cartel Los Zetas, Miguel Angel e Omar Treviño Morales.

A presidente mexicana esclareceu que seu número de telefone pessoal “hackeado” já tinha sido vazado em fevereiro de 2024, quando era candidata à presidência.

Apesar do ataque cibernético, disse que manteve o número por “afeição”, porque ele lhe foi dado em 2008 pela atual governadora do estado de Campeche, Layda Sansores, quando participaram das brigadas femininas em defesa do petróleo.

Já a conta de e-mail é “a primeira” que Sheinbaum abriu, a partir do servidor do Yahoo.

“É uma conta muito antiga, que muitas pessoas têm, e eu também tenho a conta do governo, que tem todas as condições de segurança e assim por diante (...) Eu não sei como esse jornalista descobriu o ‘hacking’”, declarou.

A chefe de governo mexicana questionou o artigo - intitulado “Você é durona: como Sheinbaum ganhou elogios de Trump” - em que o “hacking” foi mencionado, no qual também são citados os telefonemas entre ela e o presidente americano para negociar as tarifas dos EUA sobre o México.