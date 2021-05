México recebe vacina da AstraZeneca enviada pelos Estados Unidos

Quase 1,2 milhão de doses da vacina contra Covid-19 da AstraZeneca chegaram ao México na quinta-feira após serem enviadas pelos Estados Unidos, disse o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard.

O lote chegou depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, disse esta semana que planeja enviar 60 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca para outros países.

Os Estados Unidos já enviaram 2,7 milhões de doses da mesma vacina para seu vizinho do sul em março, e uma quantidade menor para o Canadá.

No entanto, não ficou imediatamente claro se o lote se originou nos Estados Unidos ou se foi fabricado em outro lugar. Uma fonte importante do governo mexicano disse que as doses não faziam parte de um acordo com Washington.

