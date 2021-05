EUA enviará 20 milhões de doses de vacinas a outros países até junho

Os Estados Unidos vão exportar outras 20 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 a outros países ainda neste semestre.

A informação foi divulgada primeiro pela porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, que afirmou que as doses serão enviadas até o fim de junho. A notícia foi confirmada na sequência em pronunciamento do presidente americano, Joe Biden.

O novo lote inclui doses de vacinas que tem sido usadas no próprio programa de vacinação do país, que usa as vacinas das farmacêuticas americanas Moderna, Pfizer e Johnson & Johnson (para esta última, é necessária apenas uma dose até a imunização completa).

Em abril, os EUA já haviam prometido enviar ao exterior 60 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, mas o imunizante que não está sendo usado no programa de vacinação do país -- embora seja fabricada nos EUA e tenha sido comprada pelo governo. Os EUA também já enviaram 4 milhões de doses da AstraZeneca a Canadá e México neste ano.

"Sabemos que a América não vai estar totalmente segura até que a pandemia esteja sob controle globalmente. Nenhum oceano é grande o suficiente, nenhum muro é alto o suficiente, para nos manter seguros", disse, citando o surgimento de novas variantes em outros países.

Biden diz que, portanto, nas próximas seis semanas, os EUA vão enviar ao exterior todas as 80 milhões de doses prometidas, com o total exportado chegando a 13% das vacinas americanas.

Biden não especificou quais países receberão as doses, mas disse que os EUA trabalhará com parceiros pelo mundo, incluindo a Covax, organização de distribuição de doses da Organização Mundial da Saúde e da Aliança Gavi, da qual o Brasil também faz parte. O democrata afirmou também que os EUA coordenará junto a outros países esforços para acelerar globalmente o combate à pandemia nas próximas semanas, e que espera trazer novidades na reunião do G7 em junho, marcada para acontecer no Reino Unido.

O presidente diz que os EUA querem "liderar o mundo" e ser o "arsenal de vacinas" global. Os EUA vêm sendo criticados por não compartilhar suas doses com o restante do mundo, em especial países em desenvolvimento, enquanto vacinam até mesmo crianças. Na outra ponta, países como China e Índia exportaram mais doses do que os EUA até agora.

Neste mês, o governo Biden também anunciou que passaria a apoiar na Organização Mundial do Comércio uma solução para quebra de patentes de vacinas contra o coronavírus, de modo a ampliar a produção em outros países.

Tune in as I give an update on COVID-19 vaccinations. https://t.co/YBSV8JgDHp — President Biden (@POTUS) May 17, 2021

Faltam americanos a serem vacinados

No pronunciamento desta segunda-feira, Biden também comemorou o fato de os casos de covid-19 estarem em queda em todos os 50 estados americanos pela primeira vez desde o começo da pandemia, mas voltou a dizer que é preciso que mais adultos se vacinem.

"Se os não vacinados se vacinarem, eles vão se proteger e proteger os outros não vacinados ao seu redor. Se não o fizerem, os estados com baixas taxa de vacinação talvez vejam as taxas [de contágio] subirem", disse. "Agora é a hora de tomar sua dose!", repetiu.

Com quase 60% da população adulta vacinada com ao menos a primeira dose (e 47% com a vacinação já completa), os EUA têm tido dificuldade em convencer o restante da população a se vacinar. Alguns estados já têm "sobra" de doses, e o país estendeu a vacinação também a crianças acima de 12 anos.

