“Mesa Diretora” do Parlamento Europeu debate Brexit e covid-19 na quarta

A Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu, uma espécie de “mesa diretora” do órgão legislativo da União Europeia e que reúne as lideranças da Casa sediada em Estrasburgo, na França, vai se reunir nesta quarta-feira, 13, para definir as prioridades para 2021. A reunião será virtual em função da pandemia.

É a primeira reunião do órgão presidido pelo deputado socialista italiano David Sassoli desde a saída formal do Reino Unido da União Europeia, em 1º de janeiro deste ano. O encontro desta quarta deve focar em pontos ainda pendentes no Brexit, como acordos sanitários para facilitar o comércio de bens e serviços com o Reino Unido.

Em boa medida por causa desses pontos pendentes, os postos alfandegários nas fronteiras do Reino Unido registraram filas na virada do ano. Muitos caminhoneiros e agentes de fronteira seguem com dúvidas sobre as normas que passaram a vigorar após o Brexit.

Na pauta do encontro desta quarta está ainda a escalada de casos da covid-19 na Europa. Os eurodeputados devem debruçar sobre a intenção do governo da Alemanha de fechar acordos diretamente com as farmacêuticas para compra de vacinas.

A medida vai contra a política do bloco econômico de negociar em conjunto a aquisição de doses. A União Europeia negocia acordos para aquisição de até 2,3 bilhões de doses de imunizantes contra a covid-19, de diversos fabricantes. O ritmo lento da vacinação em alguns países europeus, em particular a França, também deve estar entre os debates da comissão.