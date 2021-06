Merkel diz que pandemia não acabou e que Alemanha ainda está sob risco

Os baixos níveis de infecção por coronavírus na Alemanha são animadores, mas os novos casos da variante Delta estão aumentando e o país deve ser cauteloso para não arriscar o que alcançou, disse a chanceler alemã Angela Merkel, nesta quarta-feira.

"A pandemia ainda não acabou. Ainda estamos pisando em gelo fino", disse Merkel a parlamentares no Bundestag, câmara baixa do Parlamento alemão.

Segundo os últimos dados do Our World in Data, a Alemanha já vacinou 50,53% da população com pelo menos uma dose, o que representa cerca de 43 milhões de pessoas imunizadas no país. A porcentagem da população imunizada no país está em linha com a média da União Europeia. No bloco, 47,7% da população já foi vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra covid-19.

Mesmo com a vacinação avançada no país, a variante delta preocupa o governo alemão, já que o país pode sofrer uma nova alta de casos, dado a maior transmissibilidade da nova cepa do vírus. No mês de junho, porém, a reprodução do vírus na Alemanha parece ter sido controlada. No início do mês, o país contabilizava, em média, cerca de 4 mil novos casos por dia.

O número, porém, veio caindo de forma acentuada e, na última terça-feira, foram registrados apenas 853 casos, o que pode representar um aparente sucesso da vacinação para conter o avanço da pandemia.

