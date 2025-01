Melania Trump: saiba mais sobre a primeira-dama dos EUA

Melania Trump, primeira-dama dos Estados Unidos, retorna ao centro das atenções nesta segunda-feira, 20, após a reeleição de seu marido, Donald Trump.

Nascida Melanija Knavs em 26 de abril de 1970, na então Iugoslávia, hoje Eslovênia, Melania iniciou sua carreira como modelo aos 16 anos. Determinada a expandir suas oportunidades, mudou-se para os Estados Unidos em 1996, onde rapidamente se destacou no competitivo mundo da moda.

Foi em uma festa em Nova York, em 1998, que Melania conheceu Donald Trump. O relacionamento progrediu rapidamente, culminando em casamento em 2005. O casal tem um filho, Barron William Trump, nascido em 2006.

Melania fez história ao se tornar a primeira-dama naturalizada dos Estados Unidos e a segunda nascida fora do país a ocupar o cargo, depois de Louisa Adams.

A primeira-dama discreta

Durante o primeiro mandato presidencial de Trump, entre 2017 e 2021, Melania cultivou uma imagem discreta e reservada, em contraste com o estilo explosivo de seu marido. Sua principal iniciativa como primeira-dama foi a campanha “Be Best”, que tinha como foco o bem-estar infantil, promovendo saúde emocional, física e segurança digital para as crianças.

Apesar de sua postura cuidadosa, Melania enfrentou desafios e controvérsias, incluindo especulações sobre seu relacionamento com o marido e suas opiniões sobre questões políticas. Ainda assim, sua abordagem introspectiva a diferenciou de outras primeiras-damas, reforçando uma aura de mistério que gerava constante interesse do público e da mídia.

Uma influência nos bastidores

Recentemente, a biografia "The Art of Her Deal", escrita pela jornalista Mary Jordan, revelou um lado mais influente de Melania. Segundo a autora, ela não apenas incentivou Trump a se candidatar à presidência, mas também desempenhou um papel fundamental na escolha de Mike Pence como vice-presidente.

Embora mantivesse uma imagem pública reservada, Melania atuava como conselheira estratégica nos bastidores, oferecendo suporte ao marido em momentos cruciais de sua administração. Essa dualidade entre sua discrição pública e sua assertividade privada reforçou sua complexidade como figura política.

Retorno à Casa Branca

Com a vitória de Trump em sua segunda eleição, Melania Trump retorna ao cenário político com expectativas renovadas. Observadores especulam sobre como ela navegará questões contemporâneas, considerando especialmente as diferenças de perspectiva que ocasionalmente surgem entre ela e seu marido.