Mediadores de Catar e Egito entregaram plano de Trump ao Hamas

Os mediadores de Catar e Egito entregaram o plano do presidente americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra em Gaza ao movimento islamista palestino Hamas, afirmou à AFP um responsável a par das negociações.

O primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, e o chefe dos serviços de inteligência egípcios, Hassan Mahmoud Rashad, "acabaram de se reunir com os negociadores do Hamas e lhes apresentaram o plano (...) Os negociadores do Hamas declararam que o examinarão de boa fé e darão uma resposta", afirmou essa fonte sob condição de anonimato.