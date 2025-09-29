Mundo

Mediadores de Catar e Egito entregaram plano de Trump ao Hamas

Primeiro-ministro do Catar e o chefe dos serviços de inteligência egípcios se reuniram nesta segunda-feira com negociadores do Hamas

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20h43.

Os mediadores de Catar e Egito entregaram o plano do presidente americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra em Gaza ao movimento islamista palestino Hamas, afirmou à AFP um responsável a par das negociações.

O primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdelrahman Al Thani, e o chefe dos serviços de inteligência egípcios, Hassan Mahmoud Rashad, "acabaram de se reunir com os negociadores do Hamas e lhes apresentaram o plano (...) Os negociadores do Hamas declararam que o examinarão de boa fé e darão uma resposta", afirmou essa fonte sob condição de anonimato.

