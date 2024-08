Marinha dos EUA faz treinamento para eventual ataque do Irã

1/5 Fuzileiros navais russos caminham no topo do submarino nuclear russo Kazan, parte do destacamento naval russo em visita a Cuba, no porto de Havana em 14 de junho de 2024. A implantação incomum dos militares russos tão perto dos Estados Unidos — particularmente o poderoso submarino — ocorre em meio a grandes tensões sobre a guerra na Ucrânia, onde o governo apoiado pelo Ocidente está lutando contra uma invasão russa. (Submarino nuclear russo Kazan, parte do destacamento naval russo em visita a Cuba)

