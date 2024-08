Irã poderia realizar um 'grande ataque' contra Israel esta semana, diz Casa Branca

Horas após enviar o submarino Georgia, que tem capacidade de disparar mísseis, ao Oriente Médio, a Casa Branca disse acreditar, nesta segunda-feira, que o Irã pode lançar "uma série de grandes ataques" contra Israel esta semana. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, afirmou que a questão foi discutida durante uma conversa entre o presidente Joe Biden e os líderes de França, Alemanha, Itália e Reino Unido.

— Temos que estar preparados para o que pode ser um conjunto significativo de ataques — alertou Kirby aos repórteres, prosseguindo: — Compartilhamos as mesmas preocupações e expectativas que nossos colegas israelenses têm com relação ao possível momento aqui, pode ser esta semana.

A região vive a expectativa de uma retaliação iraniana após o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, jurar "vingança" ao Estado judeu pela morte do chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, atribuída a Israel. Haniyeh estava na nação persa para participar da posse do novo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, anunciaram autoridades iranianas e do movimento palestino.

Além disso, há ainda a expectativa de uma represália por parte do grupo xiita libanês Hezbollah após a morte do comandante Fuad Shukr, em Beirute. A ação foi confirmada pelo Exército israelense, que justificou o ataque afirmando que Shukr foi o responsável pelo bombardeio na cidade drusa de Majdal Shams, nas Colinas de Golã, que matou 12 crianças no fim de julho.

Em uma conversa com os líderes da França, Alemanha, Itália e Reino Unido, Biden instou "para que todos os líderes repetissem o que já disseram antes em termos de reafirmação da defesa de Israel" e que enviassem "uma mensagem forte de que não queremos ver nenhum aumento da violência, nenhum ataque do Irã ou de seus representantes".

Os líderes também pediram um cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza, com negociações difíceis marcadas para quinta-feira sobre a interrupção do conflito que teve início após o ataque terrorista do grupo ao sul de Israel em 7 de outubro. O apelo foi feito logo após Biden retornar ao Salão Oval depois de um longo fim de semana em sua casa de praia em Delaware.