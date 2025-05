Mais de 400 prisões durante comemorações do Dia do Trabalho em Istambul

Mais de 400 pessoas que participavam nas celebrações do Dia do Trabalho foram presas nesta quinta-feira (1º) em Istambul, onde uma parte da cidade ficou paralisada para impedir qualquer concentração na emblemática Praça Taksim, indicou uma associação de advogados.

"O número de prisões que chega até nossa célula de crise ultrapassa 400", afirmou o escritório de Istambul da Associação de Advogados Progressistas na rede social X. As autoridades ainda não forneceram números exatos.

Jornalistas da AFP testemunharam várias dezenas de prisões nos bairros de Besiktas e Mecidiyekoy, no lado europeu da cidade, onde a polícia bloqueou as vias de acesso à Praça Taksim.

Com raras exceções, concentrações foram proibidas nesta vasta esplanada - cenário de grandes lutas pela democracia - desde que as manifestações iniciadas no vizinho Parque Gezi abalaram o governo em 2013.

Como nos anos anteriores, a polícia havia fechado o acesso à praça há vários dias.

Milhares de pessoas foram autorizadas a se reunir na quinta-feira em dois bairros na parte asiática da cidade, convocadas por sindicatos, de acordo com imagens da imprensa turca e um cinegrafista da AFP.