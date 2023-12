Mais da metade dos chineses entre 25 e 29 anos estão solteiros na China

No ano passado, a faixa etária de 25 a 29 anos teve uma taxa de solteiros de 51,3%, a faixa etária de 30 a 34 anos teve uma taxa de 18,4%, e as pessoas entre 35 a 39 anos teve uma taxa de solteiros de 8%. Os dados são de uma pesquisa por amostragem sobre “o estado civil da população com 15 anos ou mais de idade, por idade e sexo”, do Anuário Estatístico de População e Emprego da China em 2023 – Situação de Mudança Populacional de 2022, compilado pelo Departamento de Estatísticas de População e Emprego da Administração Nacional de Estatísticas.

Nos últimos anos, o casamento tardio tornou-se um fenômeno generalizado. Por outro lado, ao analisar a estrutura etária dos casamentos ao longo dos anos desde 2010, especialmente a idade do primeiro casamento na China, houve um adiamento significativo. De acordo com o Anuário do Censo da China – 2020, a idade média do primeiro casamento na China em 2020 foi de 28,67 anos, um aumento de 3,78 anos em relação à idade média do primeiro casamento em 2010, que era de 24,89 anos.

Em 20 de janeiro de 2022, Yang Jinrui, vice-diretor do Departamento de População e Família da Comissão Nacional de Saúde, ao responder a perguntas de jornalistas, afirmou que a geração “pós-1990” e “pós-2000” como novo grupo principal para casamentos e ter filhos, a maioria deles cresceu e trabalha em áreas urbanas, tem um período de educação mais longo e enfrenta uma maior pressão de competição de emprego, resultando em um adiamento significativo no casamento e na maternidade.

Com o desenvolvimento econômico e social, urbanização e melhoria do padrão de vida, as expectativas e escolhas dos jovens para o futuro tornaram-se mais diversificadas. Ding Changfa, vice-professor do Departamento de Economia da Universidade de Xiamen, analisou que, nas grandes cidades, os jovens têm uma alta independência na vida social, o que afeta significativamente a taxa de casamento e a idade do casamento.