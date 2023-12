Em uma celebração marcando uma parceria científica de duas décadas entre pesquisadores chineses e brasileiros, foi nomeado um réptil voador da era dos dinossauros, denominado Meilifeilong youhao, traduzido como “belo dragão da amizade” em mandarim. O anúncio foi feito em um estudo recente publicado na revista Scientific Reports, detalhando a descoberta de uma nova espécie de pterossauro sem dentes.

Os paleontólogos das duas nações encontraram dois espécimes, sendo um deles o pterossauro mais completo e bem preservado já registrado na cidade de Chaoyang, na província de Liaoning, nordeste da China. Os pterossauros, primos dos dinossauros, foram os primeiros vertebrados a conquistar o voo motorizado, utilizando quatro falanges extremamente ampliadas do dedo anular para sustentar suas membranas.

O fóssil incrivelmente preservado representa um indivíduo com uma envergadura máxima de cerca de 2,16 metros. O estudo destaca que o nome “Meili” foi escolhido em referência à notável preservação do fóssil. Além disso, essa espécie oferece insights inovadores sobre a região palatina desconhecida desse réptil voador encontrada nessa localidade, assim como a parte raramente preservada do ouvido com estape.

Essa descoberta não apenas adiciona uma peça fascinante ao quebra-cabeça da pré-história, mas também simboliza a importância da colaboração internacional na pesquisa paleontológica. Os cientistas esperam que “Meilifeilong youhao” sirva como um testemunho duradouro da amizade entre as duas nações e inspire futuras colaborações científicas.