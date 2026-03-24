Maduro tenta anular processo por tráfico de drogas em tribunal de Nova York

A defesa do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tentará na próxima quinta-feira, 26, rejeitar as acusações de tráfico de drogas em audiência marcada em Nova York.

O pedido será analisado pelo juiz Alvin Hellerstein, em meio a uma disputa jurídica que envolve não apenas o mérito da denúncia, mas também o financiamento da defesa do ex-presidente.

O advogado de Maduro, Barry Pollack, argumenta que as sanções impostas pelos Estados Unidos impedem o governo venezuelano de pagar pelos serviços jurídicos — o que, segundo ele, viola o direito constitucional à defesa.

A controvérsia envolve a atuação do Office of Foreign Assets Control (OFAC), que inicialmente autorizou os pagamentos, mas depois revisou a decisão.

Para a defesa, a restrição compromete a capacidade de Maduro de escolher seus advogados e sustenta o pedido de arquivamento do caso por razões processuais.

Maduro se declarou inocente e afirmou ser um “prisioneiro de guerra” em audiência anterior. Ele é acusado de associação com grupos guerrilheiros e cartéis para enviar cocaína aos Estados Unidos.

Promotores, no entanto, afirmam que, mesmo que houvesse irregularidades, a rejeição da denúncia seria uma medida desproporcional.

Prisão e rotina nos EUA

O ex-presidente está detido no Metropolitan Detention Center, no bairro do Brooklyn, em Nova York, conhecido por condições rigorosas.

Segundo relatos, Maduro permanece isolado, sem acesso à internet ou jornais, e pode falar com familiares e advogados por telefone por períodos limitados.

A audiência ocorre em meio a uma reaproximação entre Washington e Caracas. Após a destituição de Maduro em janeiro, os Estados Unidos restabeleceram relações diplomáticas com o país.

Atualmente, a Venezuela é governada interinamente por Delcy Rodríguez, que passou a atuar em cooperação com a Casa Branca.

*Com AFP