Kamala Harris enfim presidente dos EUA? Democrata diz que pode concorrer em 2028

Ex-vice presidente do país também afirmou que Donald Trump é um tirano

Kamala Harris: “Eu ainda não terminei”, declarou a democrata à BBC (ANGELA WEISS/AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 13h10.

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou que pode voltar a disputar a Presidência em 2028. Em entrevista à BBC neste sábado, 25, Harris disse acreditar que o país “terá uma mulher na Casa Branca” e que ainda não considera encerrada sua trajetória política.

“Eu ainda não terminei”, declarou a democrata. “Toda a minha carreira foi dedicada ao serviço público, e isso faz parte de quem eu sou.”

Harris, que perdeu para Donald Trump nas eleições do ano passado, afirmou que mantém o foco em continuar atuando na vida pública e não descarta nova candidatura.

A ex-vice-presidente minimizou as pesquisas que a colocam com poucas chances dentro do Partido Democrata. “Se eu tivesse ouvido as pesquisas, não teria concorrido ao meu primeiro ou ao meu segundo cargo — e certamente não estaria aqui hoje”, afirmou.

Durante a entrevista, Harris também fez críticas diretas ao presidente Donald Trump, a quem classificou como um “tirano”. Segundo ela, previsões anteriores de que Trump agiria “como um fascista” se confirmaram. “Ele disse que usaria o Departamento de Justiça como arma — e foi exatamente isso que fez”, afirmou.

