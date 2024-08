Lucro da indústria mecânica na China cai 6,3% no 1º semestre

No primeiro semestre deste ano, o lucro total da indústria mecânica na China foi de 735,18 bilhões de yuans, uma queda de 6,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior, com uma taxa de crescimento 9,8 pontos percentuais menor do que a indústria nacional chinesa. O valor agregado das empresas de grande porte da indústria mecânica da China cresceu 6,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

As informações foram divulgadas em 7 de agosto pela Federação da Indústria Mecânica da China. Luo Junjie, vice-presidente executivo da Federação, declarou que, devido a uma combinação de fatores como a fraqueza da demanda, a escassez de pedidos, a intensa concorrência, a queda dos preços e a dificuldade na recuperação de contas a receber, a rentabilidade da indústria mecânica sofreu um declínio.

Luo Junjie observou que, olhando para o ano todo, a indústria mecânica enfrenta oportunidades e desafios. Os efeitos das políticas poderão melhorar o ambiente de desenvolvimento da indústria, liberando o potencial de mercado e fortalecendo a confiança no desenvolvimento, fornecendo uma base sólida e motivação para o desenvolvimento estável da indústria.

No primeiro semestre deste ano, a indústria mecânica continuou em expansão, com uma taxa de crescimento do valor agregado geralmente estável e uma produção e vendas de produtos se mantendo em uma tendência positiva. Os dados mostram que no período, o valor agregado das empresas de grande porte da indústria mecânica cresceu 6,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior, uma taxa ligeiramente superior à da indústria nacional (0,1 ponto percentual), mas inferior à da manufatura (0,4 ponto percentual).

Os cinco principais setores da economia nacional relacionados à indústria mecânica registraram um crescimento interanual no valor agregado. Dentre eles, o setor automotivo teve um papel destacado, com um crescimento de 9,8%; enquanto os setores de equipamentos gerais, equipamentos especiais, máquinas elétricas e instrumentos apresentaram uma desaceleração no crescimento, com taxas de 2,8%, 2,1%, 4,7% e 5,2%, respectivamente.

No lado dos investimentos, após três anos consecutivos de rápido crescimento de dois dígitos, o investimento em ativos fixos da indústria mecânica continuou a crescer em 2024, mas a taxa de crescimento diminuiu. No primeiro semestre, o investimento em ativos fixos da desse setor cresceu 9,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior, uma desaceleração significativa em relação ao ano passado.

No aspecto das receitas e lucros, desde março, o lucro total tem apresentado uma queda interanual por vários meses consecutivos. No primeiro semestre, a receita operacional das empresas de grande porte da indústria mecânica foi de 14,2 trilhões de yuans, um crescimento de apenas 1,0% em comparação com o mesmo período do ano anterior, 1,9 ponto percentual menor do que a indústria nacional; o lucro total foi de 735,18 bilhões de yuans, uma queda de 6,3%, 9,8 pontos percentuais menor do que a indústria nacional. A margem de lucro sobre as receitas operacionais foi de 5,2%, 0,4 ponto percentual menor do que no mesmo período do ano anterior e 0,2 ponto percentual menor do que a indústria nacional.

Luo Junjie analisou que a fraca demanda e a escassez de pedidos levaram a uma intensa concorrência no mercado e a uma queda contínua dos preços dos produtos. No primeiro semestre, a queda dos preços de venda de produtos da indústria mecânica ao sair da fábrica foi de aproximadamente 2%, sendo de 1,9% em junho. No mesmo mês, os preços da venda de matérias primas para produtos da indústria mecânica aumentaram 1,6%, especialmente os produtos de metais não ferrosos, que tiveram um aumento de dois dígitos. A queda dos preços da indústria mecânica e o aumento dos preços das matérias primas pressionaram o espaço de lucro da indústria.

