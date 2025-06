Líderes do G7 pedem 'desescalada' de tensões no Oriente Médio

Os líderes do G7 que participam de uma cúpula no Canadá emitiram, na segunda-feira, 16, uma declaração conjunta pedindo uma "desescalada" das tensões no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que destacam que Israel tem o direito de se defender na crescente crise militar com o Irã.

"Reafirmamos que Israel tem o direito de se defender", diz o texto. "Deixamos claro em todos os momentos que o Irã nunca poderá possuir uma arma nuclear".

"Instamos para que a resolução da crise iraniana leve a uma desescalada mais ampla das hostilidades no Oriente Médio, incluindo um cessar-fogo em Gaza", acrescentaram os líderes do grupo composto por sete das economias mais avançadas do mundo.

Logo após assinar a declaração conjunta, o presidente Donald Trump deixou, de helicóptero, a cúpula, um dia antes do previsto, para dedicar sua atenção ao conflito entre Israel e Irã, informaram jornalistas presentes no local.

'Isso é grande'

Desde sexta-feira, Israel tem atacado importantes locais nucleares e militares, além de matar altos comandantes e cientistas nucleares no Irã, que respondeu com sua própria ofensiva de ataques com drones e mísseis contra Israel.

Trump afirmou durante semanas que era favorável à diplomacia sobre a questão nuclear, e seu enviado Steve Witkoff se reuniu cinco vezes com autoridades iranianas, mas rapidamente apoiou os bombardeios israelenses e afirmou que Teerã deveria ter aceitado suas condições.

Em uma foto de grupo com os líderes do G7 antes do jantar, o republicano declarou: - Preciso voltar o mais rápido possível. Gostaria de poder ficar até amanhã, mas eles entendem, isso é grande.

O presidente francês, Emmanuel Macron, sugeriu que Washington estava disposto a fazer uma aproximação diplomática.

"Foi feita uma oferta para uma reunião e um intercâmbio", disse o líder europeu a jornalistas.

Repetidamente, Trump se recusou a dizer se os Estados Unidos participarão da ofensiva militar israelense, mas assegura que não esteve envolvido nos bombardeios iniciais e a Casa Branca esclareceu que suas forças permaneciam em posição defensiva até o final da segunda-feira.

Pressão sobre o Irã

Antes de anunciar sua partida, Trump disse que o Irã seria "tolo" se não aceitasse um acordo negociado.

"É doloroso para ambos os lados, mas eu diria que o Irã não está vencendo essa guerra, e que deveria conversar, e deveria fazer isso imediatamente, antes que seja tarde demais" declarou durante sua reunião com o anfitrião, o primeiro-ministro canadense Mark Carney.

Trump perderá um dia de reuniões nas quais estavam previstas conversas com os líderes da Ucrânia e do México, convidados especiais.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse que a saída de Trump é compreensível dada a situação "muito tensa" no Oriente Médio.

Macron havia dito, mais cedo, que forçar uma mudança de regime no Irã seria um "erro estratégico" e pediu o "fim" dos ataques contra civis iranianos e israelenses.

Também instou Teerã a retomar as negociações com Washington.

Desde que Trump se retirou de um acordo nuclear anterior em 2018, o Irã intensificou o enriquecimento de urânio, mas ainda não em níveis que lhe permitam construir uma bomba nuclear. É amplamente conhecido que Israel possui armas nucleares, embora não reconheça isso publicamente.

As espinhosas tarifas

A cúpula ocorre após meses de agitação no cenário global desde o retorno de Trump. O objetivo de muitos dos líderes presentes é desarmar sua ofensiva comercial.

O presidente republicano prometeu tarifas generalizadas tanto para aliados quanto para adversários, embora tenha adiado sua implementação para 9 de julho.

Até agora, o anfitrião Carney conseguiu evitar uma demonstração de divisões, mas as diferenças persistem e são profundas, especialmente em questões comerciais.

No entanto, Trump mostrou-se otimista quanto a uma resolução com o Canadá e assinou documentos com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, confirmando um acordo com o Reino Unido.