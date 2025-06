Trump deixa cúpula do G7 mais cedo por escalada do conflito Israel-Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou antecipadamente a reunião do G7, realizada no Canadá, e retornou a Washington na manhã desta terça-feira, 17.

A saída repentina ocorreu em meio à escalada do conflito entre Israel e Irã, que se intensificou desde o fim de semana. No entanto, Trump negou qualquer relação entre sua decisão e uma possível tentativa de intermediação para cessar-fogo.

Pelas redes sociais, o republicano respondeu a uma declaração do presidente francês, Emmanuel Macron, que sugeriu que Trump estaria tentando negociar a paz. “Errado!”, escreveu em seu perfil no Truth Social. “Ele não tem ideia do motivo pelo qual estou a caminho de Washington, mas certamente não tem nada a ver com um cessar-fogo. É algo muito maior. Fiquem ligados!”

Até o momento, a Casa Branca não divulgou informações sobre o real motivo da saída antecipada do presidente. Fontes citadas pela Bloomberg afirmam que o governo ainda mantém sigilo sobre a agenda presidencial nas próximas horas.

Conflito no Oriente Médio se agrava

Na noite de segunda-feira, 16, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou ataques “sem interrupção” contra Israel, prometendo operações até o amanhecer. Em resposta, tanto Teerã quanto Jerusalém emitiram ordens de retirada para parte da população em áreas estratégicas.

O aumento da tensão elevou o alerta em diversas capitais ocidentais. As principais potências que participam do G7 expressaram preocupação com a possibilidade de o conflito se tornar regional.

Na segunda-feira, 16, o governo dos Estados Unidos informou que Trump deixou a cúpula do G7 um dia antes devido à situação no Oriente Médio. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que, devido ao que estava ocorrendo no Oriente Médio, Trump decidiu sair da cúpula após o jantar com os chefes de estado. A decisão ocorreu logo depois de Trump ter pedido a evacuação imediata de Teerã e reiterado que o Irã deveria ter assinado o acordo nuclear com os Estados Unidos.

Macron comentou que a saída de Trump foi positiva, pois estava ligada à tentativa de buscar um cessar-fogo entre Israel e Irã. De acordo com Macron, uma oferta foi feita para facilitar um cessar-fogo e iniciar discussões mais amplas. Em um comunicado conjunto, os líderes do G7, incluindo os EUA, manifestaram apoio a Israel e pediram uma desescalada do conflito no Oriente Médio, incluindo um cessar-fogo em Gaza.

O G7, que se reuniu na região montanhosa de Kananaskis, no Canadá, também discutiu a postura de Trump, que expressou abertamente apoio ao presidente russo Vladimir Putin e impôs tarifas sobre vários aliados. Trump, por sua vez, questionou a decisão do Grupo de Expulsar a Rússia após a anexação da Crimeia em 2014.