Eleição presidente em Palmas: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 60,35% dos votos válidos em Palmas. O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 39,65%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

Em Tocantins, 1,18 milhão de eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

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Quem foi eleito governador de Tocantins?

Com 88,94% das urnas apuradas, Vicentinho Júnior (PSDB) recebeu 64,13% dos votos válidos no Tocantins. Professora Dorinha (União) ficou com 35,87%.

Veja os detalhes do resultado das eleições em Tocantins

Quem são os senadores eleitos em Tocantins?

Com 96,42% das urnas apuradas, Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB) foram eleitos para o Senado pelo Tocantins nas eleições de 2026, informou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Gomes recebeu 27,32% dos votos válidos, o equivalente a 434.950 votos. Guimarães ficou com 19,15%, ou 304.838 votos. Eles terão mandato de 2027 até 2035.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Como ficou o primeiro turno em Tocantins?

No primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado em Palmas (TO), com 103.652 votos (58,26%). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 59.524 votos (33,45%), segundo

, segundo o TSE.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ou não ser concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.