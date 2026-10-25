Flávio Bolsonaro tem 80,8% dos votos em Israel, seu melhor resultado no exterior

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registrou em Israel seu maior percentual de votos no exterior no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado neste domingo, 25 de outubro. Até as 20h37, o candidato recebeu 699 votos, equivalentes a 80,81% dos votos válidos, contra 166 votos (19,19%) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A diferença foi de 533 votos, segundo os cinco boletins de urna de Tel Aviv divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O resultado representa o maior percentual de Flávio entre os 55 países com apuração concluída no levantamento do exterior.

Ao todo, 902 dos 3.443 eleitores aptos a votar em Israel compareceram às urnas, o equivalente a 26,2% do eleitorado. Foram registrados 18 votos em branco e 19 nulos.

O desempenho do senador também superou o resultado obtido por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no segundo turno das eleições de 2022. Na ocasião, Jair Bolsonaro recebeu 405 votos, ou 53,43% dos válidos, contra 353 votos (46,57%) de Lula.

Em comparação, Flávio Bolsonaro obteve um percentual 27,38 pontos superior ao registrado pelo pai há quatro anos.

Como foi a votação em Israel no primeiro turno

No primeiro turno das eleições de 2026, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro havia recebido 523 votos em Israel, enquanto Lula somou 92.

Entre os dois turnos, o senador ganhou 176 votos, um crescimento de 33,7%. Lula também ampliou sua votação, com 74 votos adicionais, alta de 80,4%.

Apesar do aumento em números absolutos, a participação de Flávio entre os votos destinados aos dois candidatos caiu de 85% para 80,8%. A de Lula avançou de 15% para 19,2%.

Lula tem 95,6% dos votos na Palestina

Enquanto Flávio Bolsonaro registrou seu maior percentual de votação em Israel, Lula obteve seu melhor resultado proporcional na Palestina.

Nos três boletins de urna publicados em Ramala, o presidente recebeu 1.000 votos, equivalentes a 95,6% dos válidos, contra 46 votos (4,4%) de Flávio Bolsonaro.

Na comparação com o primeiro turno, Lula perdeu 78 votos na Palestina, passando de 1.078 para 1.000. Flávio manteve os mesmos 46 votos.

Os resultados mostram diferenças expressivas entre a votação dos brasileiros nos dois territórios.

Como está a votação no exterior

No levantamento com 801 dos 1.351 boletins de urna do exterior publicados pelo TSE, o equivalente a 58,7%, Lula liderava a disputa fora do Brasil com 143.274 votos, contra 100.816 (41,3%) de Flávio Bolsonaro, até as 20h37 deste domingo, 25.

A diferença era de 42.458 votos.

Entre os 55 países que já tinham todos os boletins divulgados, Lula venceu em 43 e Flávio Bolsonaro, em 12.

A Europa concentrava a maior parte dos votos do presidente, enquanto o senador apresentava vantagem na Ásia, impulsionado principalmente pelo Japão.

Os números representam um retrato parcial da votação no exterior e não determinam o resultado nacional da eleição presidencial.

Veja no mapa a votação para presidente no Brasil de acordo com cada país: