Líder nortecoreano apresenta objetivos das Forças Armadas para 2023

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, anunciou novas metas para as Forças Armadas, em um relatório enviado aos principais nomes do partido que governa o país e que sugere mais testes de armas em 2023, informa a imprensa estatal.

Kim preside atualmente uma reunião em Pyongyang do Partido do Trabalhadores da Coreia, que deve estabelecer as metas do país para o próximo ano em áreas como diplomacia, segurança e economia.

Ele "estabeleceu novas metas cruciai para reforçar a capacidade de defesa autossuficiente em 2023", informou a agência oficial de notícias KCNA, sem revelar mais detalhes.

O relatório "analisou e avaliou a nova situação desafiadora criada na península coreana", segundo a KCNA, em uma aparente referência à recente escalada das tensões com a Coreia do Sul.

Kim destacou a "orientação de luta contra o inimigo que deve ser adotada por nosso partido", acrescentou a KCNA.

A Coreia do Norte realizou um número recorde de testes de armas este ano, incluindo os lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais, o que é proibido pelas sanções da ONU conta o país.

Pyongyang também aumentou as tensões com Seul, com disparos de artilharia conta zonas de proteção marítima. No início da semana, o país enviou drones ao espaço aéreo da Coreia do Sul.

A incursão de cinco drones, o primeiro incidente deste tipo desde 2017, levou Seul a dar tiros de advertência e a mobilizar caças e helicópteros para tentar derrubar os aparelhos.

As reuniões plenárias de fim de ano na Coreia do Norte geralmente são utilizadas pelo regime para apresentar as prioridades internas e internacionais para o ano seguinte.

No evento de 2021, Kim destacou as políticas internas, em particular a economia e a agricultura, mas analistas acreditam que este ano ele deve ressaltar o trabalho das Forças Armadas.

