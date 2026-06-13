A crise que fez o governo Trump mandar a Anthropic 'desligar' seus sistemas de IA

A Anthropic afirmou neste sábaod que irá “desativar abruptamente” seus modelos de IA mais avançados para todos os usuários após o governo dos Estados Unidos ordenar a suspensão do acesso a essas tecnologias por cidadãos estrangeiros, citando preocupações de segurança nacional.

Segundo comunicado da empresa, a diretriz de controle de exportações determinou a interrupção do acesso aos modelos Fable 5 e Mythos 5 para todos os estrangeiros, sem detalhar especificamente quais seriam os riscos à segurança. A Anthropic disse entender que o governo acredita existir um método de contornar — ou “jailbreak” — um dos mecanismos de proteção que impediria o uso do Fable 5 para identificar vulnerabilidades em softwares.

A medida surge no momento em que uma disputa anterior entre autoridades do governo Trump e a Anthropic, que se prepara para uma oferta pública inicial (IPO), dava sinais de arrefecimento em partes da estrutura governamental dos EUA, segundo a Reuters.

Relação piorou

A relação da empresa com o governo se deteriorou ao longo deste ano após a Anthropic se recusar a permitir o uso de seus modelos de IA pelo Exército americano para vigilância doméstica e sistemas de armas totalmente autônomos. Em resposta, o governo incluiu a empresa em uma lista negra da cadeia de suprimentos, com previsão de entrada em vigor ainda este ano.

A decisão também representa uma escalada dos esforços dos Estados Unidos para conter capacidades de inteligência artificial de rivais estrangeiros. Historicamente, os controles de exportação do país se concentraram em chips e ferramentas que alimentam a IA, e não na limitação direta do acesso estrangeiro a essas tecnologias.

A Anthropic afirmou em comunicado que recebeu apenas “evidências verbais de um possível jailbreak restrito e não universal”. “Discordamos de que a identificação de um possível jailbreak limitado seja motivo para o recolhimento de um modelo comercial utilizado por centenas de milhões de pessoas”, declarou a empresa.

Supervisão da IA

Ainda na quarta-feira, a empresa havia defendido maior supervisão dos Estados Unidos sobre a IA, incluindo a possibilidade de bloquear modelos considerados de risco inaceitável. No entanto, afirmou que a ação do governo na sexta-feira não seguiu princípios de regulação justa e baseada em evidências.

A diretora de tecnologia da informação do Pentágono, Kirsten Davies, declarou em publicação na rede X que o Departamento de Defesa apoia a priorização da segurança nacional. “Algumas coisas são simplesmente mais importantes do que ciclos de receita, caça-cliques e avaliações pré-IPO. América em primeiro lugar, sempre”, disse.

No início da semana, a Anthropic lançou o modelo Claude Fable 5, marcando uma nova categoria de capacidade que denomina “classe Mythos”. O sistema inclui salvaguardas que proíbem seu uso em áreas de alto risco, como cibersegurança.

De acordo com a Reuters, especialistas alertam que modelos da classe Mythos, se utilizados de forma indevida, podem acelerar ataques cibernéticos sofisticados, especialmente em setores como o bancário, que dependem de sistemas tecnológicos complexos, interconectados e frequentemente antigos.