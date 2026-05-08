Laura Fernández toma posse como presidente da Costa Rica

Laura Fernández Delgado tomou posse nesta sexta-feira como a 50ª presidente da história da Costa Rica e a segunda mulher a ocupar o cargo na história do país em cerimônia realizada no Estádio Nacional, em San José.

Delgado, de 39 anos, do Partido Soberano do Povo (PSP), assumiu o cargo diante da presidente do Parlamento, Yara Jiménez, também membro do partido governista de direita. Esta é a primeira vez que uma mulher empossa outra como chefe de Estado do país.

O presidente em fim de mandato, Rodrigo Chaves, transferiu o poder para sua ex-ministra da Casa Civil.

Após receber a faixa presidencial, Delgado se mostrou emocionada, cobrindo o rosto com a mão para conter as lágrimas.

Jiménez declarou em seu discurso que este "ato marca o início de uma nova administração e mostra a força do Estado costarriquenho (...) e um testemunho da maturidade cívica de um país que fez da democracia a sua maior força."

Na cerimônia, o primeiro vice-presidente Francisco Gamboa e o segundo vice-presidente Douglas Soto, que também atuará como embaixador em Washington, tomaram posse.

Delgado chegou acompanhada do marido, Jeffry Mauricio Umaña. Sua última atividade oficial do dia será uma recepção às delegações internacionais no Centro de Convenções, localizado nos arredores de San José.

Delegações de 71 países e 18 organizações internacionais participaram da cerimônia de transição de poder, tendo começado a chegar ao país na última quarta-feira.