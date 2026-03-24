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Costa Rica aceita receber até 25 imigrantes deportados por semana dos EUA

Imigrantes terão status temporário enquanto situação migratória é analisada

Imigração: acordo entre EUA e Costa Rica permite deportações semanais com status temporário (AFP)

Imigração: acordo entre EUA e Costa Rica permite deportações semanais com status temporário (AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 24 de março de 2026 às 06h49.

Os Estados Unidos firmaram um acordo com a Costa Rica que permite a deportação de até 25 imigrantes de outras nacionalidades por semana para o país, segundo anúncio feito nesta segunda-feira, 24.

O acordo foi assinado em San José pela enviada especial de Washington, Kristi Noem, e pelo presidente costa-riquenho, Rodrigo Chaves.

De acordo com comunicado oficial, os imigrantes transferidos receberão uma condição legal temporária enquanto suas situações migratórias são analisadas.

Chaves afirmou que o país pode recusar nacionalidades específicas, mas decidiu colaborar com os Estados Unidos dentro de parâmetros de direitos humanos. Segundo ele, a iniciativa reforça o papel da Costa Rica como aliada de Washington em temas estratégicos no hemisfério.

Histórico levanta críticas

A medida ocorre cerca de um ano após a Costa Rica receber aproximadamente 200 imigrantes da Ásia e do Leste Europeu, que permaneceram por meses em um abrigo remoto na fronteira com o Panamá — situação que gerou críticas de organizações de direitos humanos.

A viagem de Kristi Noem incluiu ainda passagens por República Dominicana e Honduras, onde discutiu temas de segurança.

As agendas fazem parte da iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamada “Escudo das Américas”, voltada à cooperação regional em segurança e controle migratório.

Segundo Noem, a Costa Rica deve assumir papel central na estratégia, atuando como parceira e liderança no enfrentamento conjunto de desafios e ameaças na região.

Noem foi retirada do cargo de secretária de Segurança Interna neste mês e passou a coordenar a nova aliança regional de segurança criada pelo governo Trump.

*Com AFP

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