Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Kremlin vê alinhamento na política externa de Donald Trump

As declarações foram feitas ao programa de tevê 'Moscou. Kremlin. Putin. neste domingo

Porta-voz da Rússia, Dmitry Peskov (Getty Images)

Porta-voz da Rússia, Dmitry Peskov (Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 10h44.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou neste domingo, 7, em mensagens divulgadas no Telegram, que a nova estratégia de política externa e de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “em grande medida corresponde” à visão da Rússia.

Segundo Peskov, o atual governo americano “diferencia-se radicalmente dos anteriores” e Trump, fortalecido politicamente no cenário doméstico, estaria agora em posição de “ajustar o conceito estratégico de acordo com sua visão”. Ele se referiu ao documento de diretrizes divulgado pelo governo norte-americano na última quinta-feira.

Para o porta-voz russo, as mudanças apresentadas por Washington “coincidem em grande parte” com a abordagem defendida pelo Kremlin.

Peskov acrescentou que esses alinhamentos poderiam representar “pelo menos uma garantia modesta” de que Rússia e Estados Unidos poderão continuar trabalhando de forma construtiva para buscar “uma solução pacífica para a situação na Ucrânia”.

As declarações foram feitas ao programa de tevê 'Moscou. Kremlin. Putin.', apresentado pelo jornalista Pavel Zarubin, que publicou trechos da entrevista em seu canal no Telegram.

A estratégia de política externa e de segurança nacional elaborada para o segundo mandato de Trump descreve os riscos de um possível declínio da civilização europeia, atribuídos a políticas migratórias permissivas, e promete reforçar a liderança dos Estados Unidos como superpotência — com atenção especial à América Latina.

Com 33 páginas, o documento é apresentado por Trump como um “mapa do caminho” para garantir a supremacia americana, colocando os EUA no centro dos esforços globais para alcançar paz e estabilidade.

Acompanhe tudo sobre:RússiaDonald TrumpUcrânia

Mais de Mundo

Japão acusa China de apontar radar para caças em Okinawa

Suprema Corte dos EUA vai revisar decreto de Trump que acaba com direito à cidadania por nascimento

‘Doutrina Monroe’: entenda o conceito que Trump defende no cenário global

Trump sugere trocar nome do futebol americano para evitar confusão com futebol

Mais na Exame

Negócios

Deu ruim no início. Agora, R$ 160 mi com suplementos e snacks saudáveis

Esporte

Brasil conquista a primeira Copa do Mundo de Futsal Feminino da história

ESG

Moda e clima: o setor que dita tendências precisa decidir se quer liderar

Future of Money

CVM atualiza normas e impulsiona crédito para PMEs