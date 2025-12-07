Kremlin vê alinhamento na política externa de Donald Trump

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou neste domingo, 7, em mensagens divulgadas no Telegram, que a nova estratégia de política externa e de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “em grande medida corresponde” à visão da Rússia.

Segundo Peskov, o atual governo americano “diferencia-se radicalmente dos anteriores” e Trump, fortalecido politicamente no cenário doméstico, estaria agora em posição de “ajustar o conceito estratégico de acordo com sua visão”. Ele se referiu ao documento de diretrizes divulgado pelo governo norte-americano na última quinta-feira.

Para o porta-voz russo, as mudanças apresentadas por Washington “coincidem em grande parte” com a abordagem defendida pelo Kremlin.

Peskov acrescentou que esses alinhamentos poderiam representar “pelo menos uma garantia modesta” de que Rússia e Estados Unidos poderão continuar trabalhando de forma construtiva para buscar “uma solução pacífica para a situação na Ucrânia”.

As declarações foram feitas ao programa de tevê 'Moscou. Kremlin. Putin.', apresentado pelo jornalista Pavel Zarubin, que publicou trechos da entrevista em seu canal no Telegram.

A estratégia de política externa e de segurança nacional elaborada para o segundo mandato de Trump descreve os riscos de um possível declínio da civilização europeia, atribuídos a políticas migratórias permissivas, e promete reforçar a liderança dos Estados Unidos como superpotência — com atenção especial à América Latina.

Com 33 páginas, o documento é apresentado por Trump como um “mapa do caminho” para garantir a supremacia americana, colocando os EUA no centro dos esforços globais para alcançar paz e estabilidade.