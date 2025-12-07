Eleições em Honduras seguem indefinidas com liderança de candidato apoiado por Trump

Os resultados das eleições gerais em Honduras, realizadas em 30 de novembro, permanecem inalterados neste domingo, 7, em função de problemas técnicos na apuração. A contagem é liderada por Nasry "Tito" Asfura, Partido Nacional, apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Com 88% das atas processadas desde sexta-feira, 5, Asfura aparece com 1.132.321 votos (40,19%), à frente de Salvador Nasralla, candidato do também conservador Partido Liberal, que soma 1.112.570 votos (39,49%), segundo dados preliminares divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

A candidata do Partido Liberdade e Refundação (Libre), Rixi Moncada, de orientação de esquerda, está em terceiro lugar, com 543.675 votos (19,30%), diz a agência EFE.

A presidente do órgão eleitoral de Honduras, Ana Paola Hall, atribuiu a paralisação do sistema de apuração a “problemas técnicos” ocorridos no sábado. A instabilidade no sistema de transmissão comprometeu a fluidez e a transparência da contagem oficial dos votos.

Irregularidades provocam recontagem parcial

Das 16.858 atas já processadas, 14.451 foram classificadas como “corretas”. Outras 2.407, no entanto, apresentaram “inconsistências”, o que obrigará uma recontagem voto a voto, segundo o CNE — o órgão é composto por três conselheiros, cada um representando os partidos Nacional, Liberal e Libre.

Ainda restam 2.571 atas a serem processadas, de um total de 19.152.

Município terá nova votação após falhas

Mais de 5.000 eleitores do município de San Antonio de Flores, no departamento de El Paraíso, só poderão votar neste domingo. Irregularidades ocorridas no dia da votação impediram os moradores de exercer o direito ao voto na data oficial.

Os hondurenhos foram às urnas para eleger presidente, três designados presidenciais (vice-presidentes), 298 prefeitos, 128 deputados nacionais e 128 para o Parlamento Centro-Americano, em um processo marcado por incertezas e paralisações técnicas.