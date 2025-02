O Kremlin concordou nesta terça-feira com uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que os ucranianos poderão um dia se tornar russos como resultado de futuras negociações de paz.

“Que uma parte significativa da Ucrânia quer ser Rússia e já o é, é um fato consumado”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a jornalistas locais.

Ele lembrou que quatro regiões ucranianas – Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia – já são parte integrante da Federação Russa, que as incorporou em setembro de 2022, uma anexação considerada ilegal pela comunidade internacional, mas que o presidente russo, Vladimir Putin, consagrou na Constituição do país.

“Isso está muito de acordo com as palavras do presidente Trump”, afirmou Peskov.

Ucrânia rejeita declaração de Trump

Quanto às chances reais de que, como Trump afirmou, “os ucranianos possam um dia se tornar russos”, Peskov declarou que, como acontece com qualquer outro fenômeno, “elas são de 50%”.

Políticos ucranianos rejeitaram categoricamente essa possibilidade e recomendaram que o chefe da Casa Branca se reúna com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para conhecer melhor a realidade do conflito.