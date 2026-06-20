Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Incêndio destrói resort no Caribe e mata turista; 1.700 pessoas foram retiradas

Chamas avançaram sobre o Viva Dominicus Beach by Wyndham, na República Dominicana; a vítima fatal é uma italiana de 46 anos

Tragédia no paraíso: Imagens de drone mostram o fogo consumindo a estrutura e os telhados de palha do complexo hoteleiro de luxo (Reprodução redes sociais)

Tragédia no paraíso: Imagens de drone mostram o fogo consumindo a estrutura e os telhados de palha do complexo hoteleiro de luxo (Reprodução redes sociais)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de junho de 2026 às 14h48.

Tudo sobreIncêndios
Saiba mais

Um incêndio de grandes proporções atingiu o resort de luxo Viva Dominicus Beach by Wyndham, localizado na popular região turística de Bayahibe, neste sábado, 20.

O desastre resultou na morte de uma turista italiana e forçou a retirada emergencial de 1.690 pessoas do complexo à beira-mar. As informações são da Reuters.

A vítima fatal foi identificada pelas equipes de resgate como Francesca Valentino, de 46 anos. Além do óbito, as autoridades confirmaram que três pessoas precisaram ser hospitalizadas devido à gravidade dos ferimentos, segundo a agência de notícias.

Outras seis receberam primeiros socorros ainda no local, incluindo hóspedes e brigadistas que atuavam no combate ao fogo.

Chamas avançaram rápido por causa do vento

Imagens registradas por drones e compartilhadas nas redes sociais mostram uma densa cortina de fumaça preta cobrindo a linha de praia do Caribe. O fogo avançou de maneira agressiva sobre os blocos de apartamentos e áreas de convivência do hotel.

De acordo com o Centro de Operações de Emergência da República Dominicana, o material inflamável foi um dos principais motivos do alastro do incêncio. Grande parte das coberturas e quiosques do resort utilizava telhados de palha decorativos, que queimam rapidamente.

As condições climáticas também contribuíram para o desastre: ventos fortes vindos do oceano espalharam as fagulhas para outros blocos antes que o corpo de bombeiros pudesse isolar o foco inicial.

Apesar da gravidade do incidente, o Viva Dominicus Palace — outro hotel pertencente à mesma rede e localizado a curta distância — não sofreu danos estruturais e manteve as suas atividades regulares.

Os quase 1.700 turistas retirados da área de perigo foram realocados em pousadas e alojamentos vizinhos com o suporte do governo local.

Destino turístico bate recordes no ano

A tragédia acontece em um momento de pico do turismo na República Dominicana, considerada o principal polo de viagens de toda a bacia caribenha por suas praias de areia branca. Apenas entre janeiro e maio deste ano, o país caribenho atraiu a marca histórica de 5,6 milhões de visitantes estrangeiros.

O incêndio já foi totalmente controlado pelos bombeiros, mas o perímetro segue isolado. Peritos criminais e engenheiros civis lideram as investigações em solo para determinar se a causa do fogo foi uma falha elétrica interna ou um acidente operacional na cozinha do resort.

Procurada formalmente pela agência Reuters, a rede Wyndham Hotels and Resorts não emitiu posicionamento oficial até a publicação desta reportagem.

Acompanhe tudo sobre:IncêndiosHotelaria

Mais de Mundo

Bolívia decreta estado de exceção após semanas de protestos e bloqueios

Esposa do primeiro-ministro da Espanha será julgada por corrupção

Irã anuncia fechamento do Estreito de Ormuz após ataques de Israel no Líbano

Modelo de segurança de El Salvador se consolida como inspiração para candidatos de direita

Mais na Exame

Brasil

Paraná foi o epicentro de ataque hacker com falsos alertas da Defesa Civil, diz governo

Casual

Por que essa bolsa da Coach virou febre no modelo presencial?

Esporte

Holanda x Suécia: quem é o brasileiro escalado para o VAR do jogo da Copa hoje

Um conteúdo Bússola

Compras corporativas ligadas à Copa somaram R$ 9,4 bilhões antes do início do torneio