Incêndio destrói resort no Caribe e mata turista; 1.700 pessoas foram retiradas

Um incêndio de grandes proporções atingiu o resort de luxo Viva Dominicus Beach by Wyndham, localizado na popular região turística de Bayahibe, neste sábado, 20.

O desastre resultou na morte de uma turista italiana e forçou a retirada emergencial de 1.690 pessoas do complexo à beira-mar. As informações são da Reuters.

A vítima fatal foi identificada pelas equipes de resgate como Francesca Valentino, de 46 anos. Além do óbito, as autoridades confirmaram que três pessoas precisaram ser hospitalizadas devido à gravidade dos ferimentos, segundo a agência de notícias.

Outras seis receberam primeiros socorros ainda no local, incluindo hóspedes e brigadistas que atuavam no combate ao fogo.

Chamas avançaram rápido por causa do vento

Imagens registradas por drones e compartilhadas nas redes sociais mostram uma densa cortina de fumaça preta cobrindo a linha de praia do Caribe. O fogo avançou de maneira agressiva sobre os blocos de apartamentos e áreas de convivência do hotel.

De acordo com o Centro de Operações de Emergência da República Dominicana, o material inflamável foi um dos principais motivos do alastro do incêncio. Grande parte das coberturas e quiosques do resort utilizava telhados de palha decorativos, que queimam rapidamente.

As condições climáticas também contribuíram para o desastre: ventos fortes vindos do oceano espalharam as fagulhas para outros blocos antes que o corpo de bombeiros pudesse isolar o foco inicial.

Apesar da gravidade do incidente, o Viva Dominicus Palace — outro hotel pertencente à mesma rede e localizado a curta distância — não sofreu danos estruturais e manteve as suas atividades regulares.

Os quase 1.700 turistas retirados da área de perigo foram realocados em pousadas e alojamentos vizinhos com o suporte do governo local.

Destino turístico bate recordes no ano

A tragédia acontece em um momento de pico do turismo na República Dominicana, considerada o principal polo de viagens de toda a bacia caribenha por suas praias de areia branca. Apenas entre janeiro e maio deste ano, o país caribenho atraiu a marca histórica de 5,6 milhões de visitantes estrangeiros.

O incêndio já foi totalmente controlado pelos bombeiros, mas o perímetro segue isolado. Peritos criminais e engenheiros civis lideram as investigações em solo para determinar se a causa do fogo foi uma falha elétrica interna ou um acidente operacional na cozinha do resort.

Procurada formalmente pela agência Reuters, a rede Wyndham Hotels and Resorts não emitiu posicionamento oficial até a publicação desta reportagem.