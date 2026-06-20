Ciência

Fruta tropical pode ajudar a regenerar danos causados pela periodontite

Estudo brasileiro desenvolveu um biomaterial que combate inflamação da gengiva e estimula a regeneração óssea em casos graves de doença periodontal

Periodontite: biomaterial à base de látex de jaca e casca de romã mostrou potencial para auxiliar na regeneração de tecidos ao redor dos dentes (Freepik)

Periodontite: biomaterial à base de látex de jaca e casca de romã mostrou potencial para auxiliar na regeneração de tecidos ao redor dos dentes (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 20 de junho de 2026 às 15h10.

Pesquisadores brasileiros desenvolveram um biomaterial à base de látex de jaca, extrato de casca de romã e sinvastatina que pode abrir novas perspectivas para o tratamento da periodontite, uma doença inflamatória crônica que afeta os tecidos de sustentação dos dentes.

O estudo foi conduzido por cientistas da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), e publicado na revista Polymer Bulletin.

O que é a periodontite?

A periodontite é uma infecção crônica que afeta a gengiva e as estruturas responsáveis pela sustentação dos dentes. Com o avanço da doença, pode ocorrer perda óssea e comprometimento da ligação entre os dentes e os tecidos ao redor.

Os tratamentos atuais buscam controlar a infecção e reduzir a inflamação, mas nem sempre conseguem regenerar os tecidos danificados. Por isso, pesquisadores vêm estudando novas alternativas capazes de estimular a recuperação dessas estruturas.

Como funciona o novo biomaterial

A equipe desenvolveu uma matriz mucoadesiva combinando três componentes com propriedades distintas. O primeiro é o látex extraído da jaca, escolhido por sua capacidade de aderir aos tecidos e permanecer por mais tempo na região tratada. Segundo os pesquisadores, essa característica pode favorecer a liberação localizada de substâncias terapêuticas.

O segundo componente é o extrato da casca de romã, que apresenta propriedades antimicrobianas já descritas em estudos anteriores.

Já o terceiro ingrediente é a sinvastatina, medicamento amplamente utilizado para reduzir os níveis de colesterol, mas que também vem sendo investigado por seu potencial anti-inflamatório e por sua capacidade de estimular a formação de tecido ósseo.

O que os testes mostraram

Para chegar aos resultados, os pesquisadores avaliaram o biomaterial em laboratório utilizando células-tronco derivadas de tecido adiposo humano.

A sinvastatina foi incorporada ao gel em diferentes concentrações, e os resultados indicaram que o material permaneceu estável durante os testes.

Além disso, todas as concentrações avaliadas estimularam a osteoindução, processo pelo qual células passam a desenvolver características associadas à formação de tecido ósseo. Esse efeito foi observado após 14 dias e tornou-se mais evidente após 21 dias.

Segundo os autores, os resultados sugerem que o biomaterial possui potencial para auxiliar na regeneração das estruturas afetadas pela periodontite.

Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores ressaltam que a tecnologia ainda está em fase experimental.Novos estudos serão necessários para avaliar com mais detalhes a eficácia e a segurança do material antes que ele possa ser considerado para uso clínico em pacientes.

Os cientistas também destacam que o biomaterial poderá ser investigado em outras aplicações biomédicas relacionadas à regeneração de tecidos e à recuperação óssea.

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