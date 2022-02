Kiev vai homenagear militares mortos em ilha

A Ucrânia anunciou que fará uma homenagem póstuma a um grupo de guardas de fronteira ucranianos que foram mortos em defesa de uma pequena ilha no Mar Negro durante a invasão russa do país.

A Ucrânia perdeu o contato com suas forças na Ilha Zmiinyi, um pedaço de terra ao sul do porto de Odessa, na quinta-feira depois que a Rússia realizou ataques por via aérea e marítima, disse Kiev.

Uma autoridade ucraniana disse que 13 soldados haviam sido mortos e ele circulou um áudio que ele e o veículo de mídia ucraniano Ukrainskaya Pravda disseram ser uma conversa entre as forças ucranianas e russas.

"Este é um navio de guerra russo. Proponho que vocês deponham suas armas e se rendam para evitar derramamento de sangue e vítimas desnecessárias. Caso contrário, vocês serão bombardeados", teriam dito os militares russos.

"Navio de guerra russo, vá se foder", teria sido a resposta do lado ucraniano.

Anton Herashchenko, conselheiro do ministro do Interior, disse que a Rússia começou então a atacar.

A autenticidade da gravação não pôde ser verificada independentemente pela Reuters.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, prometeu em um discurso no qual resumiu o combate que condecoraria os guardas mortos.

"Em nossa ilha Zmiinyi, defendendo-a até o fim, todos os guardas de fronteira morreram heroicamente. Mas eles não desistiram. Todos eles serão premiados postumamente com o título de Herói da Ucrânia", disse ele em comentários em seu site.

Na sexta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia disse que 82 soldados ucranianos na ilha se renderam a eles voluntariamente. Ele não fez nenhuma menção à realização de ataques ou de baixas do lado ucraniano.