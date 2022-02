Guerra Rússia X Ucrânia: entenda impactos para o Brasil e o mundo em live

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia na última quinta-feira, 24, o conflito entre os dois países transformou-se em uma guerra. Com a entrada das tropas russas em território ucraniano, o mundo voltou a atenção - com receios - para o leste europeu. O mercado financeiro reage com fortes quedas das bolsas globais, influenciadas pela tensão com o desdobramento do conflito, e vê um ambiente incerto para os próximos dias.

Na live, os especialistas abordarão como a guerra entre os dois países impacta diretamente as economias globais e ativos internacionais como o dólar e o petróleo. Em decorrência do conflito, o preço do petróleo disparou e atingiu os US$ 105 o barril, maior valor desde 2014.

Isso ocorre porque a Rússia é um dos maiores exportadores mundiais de commodities, e qualquer situação atípica no país é o suficiente para fazer com que os preços das matérias primas e bens básicos disparem. Além disso, as duas regiões envolvidas na guerra são grandes exportadoras de grãos. Sendo assim, os produtos derivados, como pão ou massas, também podem ter o valor afetado pela tensão.

Essas e outras consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia serão abordados pelo editor da Exame Invest e pelo especialista do BTG Pactual na live de hoje. Participe e entenda como o conflito deve se desenrolar e quais os impactos para o mundo.

