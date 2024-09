Kamala quer segundo debate, mas Trump diz que está avaliando possibilidade

Após o primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump, as campanhas de ambos os candidatos estão em intensa discussão sobre a viabilidade de um segundo confronto. A equipe de Kamala acredita que um novo debate poderia ampliar o alcance da candidata junto a eleitores que não acompanham seus comícios ou que ainda estão indecisos. Já o time de Trump avalia os prós e contras de uma nova participação, considerando a performance do ex-presidente no primeiro embate[/grifar]. As informações são do The Washington Post e da NBC.

Assessores da vice-presidente têm pressionado por um segundo debate desde antes do primeiro encontro, mas preferiram aguardar o resultado inicial antes de formalizar a proposta. O argumento central da equipe de Kamala é que o curto período de campanha oferece poucas oportunidades para que a candidata alcance eleitores em estados-chave. Um novo debate, na visão da campanha democrata, poderia ampliar essa visibilidade.

No campo republicano, a avaliação sobre o primeiro debate foi mais complexa. Alguns aliados de Trump reconheceram que o ex-presidente teve dificuldades em momentos cruciais, embora a própria campanha tenha celebrado a performance. A equipe de Trump, no entanto, está dividida. Alguns assessores defendem um novo confronto, desde que transmitido por um canal considerado mais favorável ao candidato, como a Fox News, que criticou a moderação da ABC News no primeiro debate. Apesar das divergências internas, há uma expectativa de que Trump acabe aceitando um novo debate.

Polarização da eleição

O debate gerou grande repercussão, refletindo a intensa polarização da eleição presidencial. A disputa, que se mantém equilibrada nas pesquisas, viu o primeiro debate como uma chance para ambos os lados solidificarem suas bases e conquistarem eleitores indecisos. Kamala , que enfrenta o desafio de se apresentar a uma parcela significativa do eleitorado, aproveitou o debate para reforçar suas posições em temas centrais, como a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão e a economia. No entanto, sua equipe sabe que ainda há trabalho a ser feito para consolidar seu apoio.

Já Trump, que possui um histórico de debates acalorados, buscou controlar os danos de declarações anteriores e manter sua base de apoio fiel. Sua equipe tem procurado posicionar o ex-presidente como o candidato que pode trazer estabilidade ao país, enquanto critica a performance de Kamala como sendo vaga em questões importantes. Um dos pontos principais levantados pela campanha de Trump foi a falta de clareza da vice-presidente sobre temas como a política externa dos Estados Unidos.

Debate pode mudar rumo da eleição?

O pós-debate foi marcado por uma intensa mobilização das campanhas. Kamala focou em eventos com temáticas que buscavam atrair eleitores jovens e urbanos, enquanto Trump manteve sua agenda de comícios em estados conservadores. Ambos os candidatos utilizaram suas plataformas digitais para repercutir o debate e reforçar suas mensagens centrais.

A grande questão agora é se um novo debate pode realmente alterar o cenário eleitoral. Para Kamala , um novo confronto seria uma oportunidade de reforçar suas propostas e atacar pontos fracos de Trump, especialmente em relação a questões de caráter e comportamento. Por outro lado, Trump e sua equipe estão avaliando se é mais vantajoso evitar um segundo embate, mantendo o foco em sua base fiel de eleitores.

As negociações para um possível segundo debate estão em andamento, com redes de televisão se oferecendo para transmitir o evento. A equipe de Kamala prefere que o debate aconteça em outubro, próximo à data da eleição, na esperança de que uma boa performance possa impulsionar sua campanha na reta final. Já o time de Trump, que inicialmente sugeriu uma data em setembro, parece mais relutante em definir uma nova data tão próxima.

A campanha de Trump disse, antes do debate, que ele já havia aceitado convites para debates da Fox News e da NBC News, enquanto Kamala ainda não. No entanto, em entrevistas após o debate, Trump não se comprometeu. Ele declarou vitória na Truth Social, dizendo: "Por que eu faria uma revanche?". Na quarta-feira, 11, ele disse à Fox News: "Quando você ganha o debate, não sei se quero fazer outro debate".

O ex-presidente afirmou que participaria de debates com a NBC News ou a Fox News. Trump considerou seu primeiro debate da temporada contra Joe Biden um grande sucesso — não apenas os republicanos disseram que ele demonstrou contenção, mas a performance de Biden acabou levando-o a desistir.