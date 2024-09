Kamala Harris flexibiliza proposta de Biden sobre tributação de ganhos de capital

Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, apresentou uma nova proposta para o aumento do imposto sobre ganhos de capital, propondo que a alíquota para os americanos mais ricos suba para 28%. A medida é mais branda que a proposta original do presidente Joe Biden, que havia sugerido aumentar a alíquota para 39,6%. A proposta de Harris, no entanto, busca um equilíbrio entre estimular o crescimento econômico, proteger pequenos negócios e garantir que a tributação sobre os mais ricos contribua para o financiamento de programas sociais e a redução das desigualdades econômicas. As informações são do Financial Times.

Harris está em meio a uma corrida eleitoral acelerada para derrotar Donald Trump nas eleições presidenciais, marcadas para daqui a dois meses. Após Biden desistir de concorrer à reeleição em julho, a vice-presidente emergiu como a candidata democrata e agora ajusta suas políticas fiscais para se diferenciar de Biden, ao mesmo tempo que busca conciliar as expectativas de Wall Street e o eleitorado em geral.

A proposta de Harris mantém um foco claro na necessidade de estimular o investimento em pequenas empresas, consideradas fundamentais para a recuperação econômica do país, especialmente após o impacto da pandemia de COVID-19. Em seu discurso em New Hampshire, Harris enfatizou a importância de fomentar o crescimento econômico através de incentivos fiscais que beneficiem inovadores e empreendedores. Ela argumenta que, ao incentivar o investimento nas bases da economia, será possível gerar mais empregos e ampliar a prosperidade de maneira sustentável.

Sobretaxa de investimento

Atualmente, o imposto sobre ganhos de capital nos Estados Unidos está fixado em 20%, mas pode chegar a 23,8% para os contribuintes mais ricos devido a uma sobretaxa sobre rendimentos de investimento. A proposta de Harris de aumentar essa alíquota para 28% visa garantir que os mais ricos contribuam com uma parcela maior para o financiamento de programas públicos, mas sem desestimular os investimentos, especialmente em pequenos negócios, considerados essenciais para a geração de empregos.

Além disso, Harris ainda se compromete a continuar alinhada a alguns dos principais pontos da agenda fiscal de Biden, como aumentar a alíquota do imposto corporativo e implementar um imposto mínimo para bilionários. A ideia é manter um equilíbrio entre tributar os mais ricos e incentivar a inovação e o crescimento econômico, especialmente em setores emergentes como tecnologia e energia limpa.

Harris aproveitou seu discurso para contrastar suas propostas com as de Trump, criticando o ex-presidente por propor cortes massivos de impostos para bilionários e grandes corporações, ao mesmo tempo em que estas continuam a lucrar de maneira expressiva. A abordagem de Harris visa um caminho oposto, focado em assegurar que o crescimento econômico seja amplamente distribuído e beneficie todas as camadas da sociedade.

A tentativa de Biden de aumentar a alíquota dos ganhos de capital para 39,6% encontrou resistência, especialmente entre líderes empresariais e políticos conservadores. Harris, por sua vez, busca uma posição mais moderada, garantindo que qualquer aumento seja equilibrado por incentivos ao crescimento e à inovação. No entanto, a vice-presidente ainda não se manifestou sobre como pretende tributar os ganhos não realizados, uma das propostas mais polêmicas da agenda fiscal de Biden.