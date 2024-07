Kamala Harris confirma que será candidata e agradece apoio de Biden

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, confirmou neste domingo que está concorrendo à presidência do país.

O presidente Joe Biden desistiu na tarde deste domingo, 21, após semanas de especulação e chamadas públicas para que ele abandonasse a corrida eleitoral. Biden endossou seu apoio a Kamala.

"Estou honrada em ter o apoio do Presidente e minha intenção é conquistar e vencer essa nomeação", disse Kamala Harris, segundo o New York Times. "Temos 107 dias até o dia da eleição. Juntos, lutaremos. E juntos, venceremos."

Segundo ela, Biden agiu de forma "altruísta" e "patriótica". "O Presidente Biden está fazendo o que ele sempre fez ao longo de sua vida de serviço: colocando o povo americano e nosso país acima de tudo", afirmou a vice-presidente.

Harris elogiou o presidente Biden por suas conquistas no cargo. "Seu notável legado de realizações é incomparável na história moderna dos Estados Unidos, superando o legado de muitos presidentes que serviram dois mandatos", escreveu ela.

Apoio a Kamala Harris

Até o momento, além de Biden, grandes nomes da política americana apoiaram a indicação de Kamala Harris como indicada do partido Democrata para disputar as eleições presidenciais deste ano. Entre eles, o ex-presidente Bill Clinton e sua esposa, Hillary Clinton, que endossaram a candidatura da vice-presidente menos de duas horas após Joe Biden desistir da reeleição e também endossar Kamala.

"Nos juntamos a milhões de americanos em agradecer ao presidente Biden por tudo que ele conquistou, se levantando pela América muitas vezes, com sua direção sendo sempre o que é melhor para o país", disse o casal, em nota. Segundo a imprensa norte-americana, doadores democratas estão buscando informações para apoiar a campanha de Kamala Harris.

Não se sabe, até aqui, como será o processo exatamente. Segundo Jaime Harrison, presidente da Convenção Nacional Democrata, o trabalho à frente, "embora sem precedentes, é claro".

"Nos próximos dias, o Partido realizará um processo transparente e ordenado para avançar como um Partido Democrata unido, com um candidato que possa derrotar Donald Trump em novembro. Esse processo será governado pelas regras e procedimentos estabelecidos do Partido. Nossos delegados estão preparados para levar a sério sua responsabilidade de apresentar rapidamente um candidato ao povo americano", escreveu no X, antigo Twitter.

Biden desistiu de concorrer?

Na tarde deste domingo, Biden publicou uma carta em seu perfil no X onde afirmou que desistiu de concorrer à reeleição. A decisão de saída foi postada às 13h46 no horário de Washington (14h46 no horário de Brasília).

“Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E, embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me retire e concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato”, disse.

Biden renunciou?

Não, Joe Biden apenas desistiu de disputar a reeleição. O democrata fica no cargo até 20 de janeiro de 2025.

Qual a idade de Joe Biden?

O presidente Joe Biden tem 81 anos.

Por que Biden desistiu de disputar a eleição?

Biden desistiu da campanha à reeleição após forte pressão de doadores, companheiros de partido, imprensa e até de astros de Hollywood. Cerca de 30 deputados e senadores democratas pediram que o presidente Biden encerrasse sua campanha.

O presidente teve sua saúde e capacidade cognitiva questionadas, principalmente após um desempenho desastroso no primeiro debate na TV, em 27 de junho, contra Trump. Líderes democratas entenderam que Biden não teria capacidade de impedir que o ex-presidente republicano retomasse o poder.

Quem Biden apoia para disputar a eleição contra Trump?

O presidente americano defendeu que Kamala Harris, sua vice-presidente, assuma a candidatura democrata. O apoio de Biden ao nome de Kamala não garante que ela será a candidata democrata.

Quem pode substituir Joe Biden na disputa presidencial?

Entre os cotados para substituí-lo na disputa, estão a vice-presidente, Kamala Harris, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, e mais alguns nomes.

1 /6 Kamala Harris, vice-presidente dos EUA (Kamala Harris, vice-presidente dos EUA)

2 /6 Gavim Newsom, governador da Califórnia (Gavin Newsom press conference)

3 /6 Gretchen Whitmer, governadora de Michigan, durante o evento Webby Awards, em Nova York (Gretchen Whitmer, governadora de Michigan)

4 /6 Pete Buttigieg, secretário de Transporte dos EUA (Pete Buttigieg, secretário de Transporte dos EUA)

5 /6 Josh Shapiro, governador da Pensilvânia (Josh Shapiro, governador da Pensilvânia)

6/6 J. B. Pritzker, goernador de Illinois (J. B. Pritzker, goernador de Illinois)

O que acontece com o dinheiro doado para a campanha de Biden?

A campanha presidencial de Biden-Harris arrecadou US$ 90 milhões (quase R$ 500 milhões na cotação atual). Se Kamala Harris for indicada como a substituta, sua nova chapa enfrentará poucas interrupções financeiras. Harris terá acesso imediato ao fundo disponível. O ex-presidente Donald Trump e os republicanos atingiram US$ 116 milhões em fundos, segundo a Reuters.

Outra possibilidade é que se Harris não for anunciada como vice, os US$ 91 milhões serão devolvidos aos doadores, ou a poderá transferir esse montante para um super PAC federal que poderá investir o dinheiro em publicidade para a nova chapa democrata.

Como será o processo de substituição de Joe Biden?

O nome que vai disputar as eleições no lugar de Biden será definido pelo Partido Democrata. O processo de substituição não está claro e poderá levar o partido a uma situação atípica.

Segundo as regras do Comitê Nacional Democrata (DNC), responsável pela organização da convenção, uma reunião de emergência deve ser convocada para estabelecer o processo de substituição. O DNC pode decidir realizar uma convenção especial para nomear um novo candidato à presidência ou nomear diretamente a pessoa após consultar os líderes democratas.

Para designar um indicado oficial, delegados de todos os 50 estados comparecem à convenção de indicação de seus partidos para nomear oficialmente um candidato com base nas eleições primárias.

Essa será a primeira em anos que o candidato democrata será decidido em uma convenção em vez das primárias. Nas primárias do partido, a chapa Biden-Kamala enfrentou uma oposição mínima e garantiu mais de 90% dos delegados que participarão da Convenção Democrata. Com a saída de Biden, os delegados precisam encontrar um substituto.

Quando o novo candidato democrata será anunciado?

O processo de substituição de Biden ainda não está claro e nem existe uma data para a definição. Em agosto, o partido vai se reunir na Convenção Nacional Democrata.

Quando será a Convenção Nacional Democrata?

A decisão sobre a nova candidatura deverá ser definida até a Convenção Nacional Democrata, marcada para os dias 19 a 22 de agosto, em Chicago.