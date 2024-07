O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou neste domingo, 21, após anunciar que não disputará mais a reeleição, que apoia a sua vice-presidente, Kamala Harris, como candidata democrata nas eleições deste ano.

"Minha primeira decisão como candidato do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha Vice-Presidente. E foi a melhor decisão que tomei. Hoje, quero oferecer meu total apoio e endosso para que Kamala seja a indicada do nosso partido este ano. Democratas — é hora de nos unirmos e derrotarmos Trump. Vamos fazer isso", postou Biden em seu perfil no X.

O apoio de Biden ao nome da Kamala não garante que ela será a candidata democrata. O processo de substituição não está claro e poderá levar o partido a uma situação atípica. Será necessário realizar uma reunião de emergência na qual sua comissão de normas e regulamentos deve estabelecer o processo para efetuar a substituição.

O DNC pode decidir realizar uma convenção especial para nomear um novo candidato à presidência ou nomear diretamente a pessoa após consultar os líderes democratas. A decisão sobre a nova candidatura deverá ser definida até a Convenção Nacional Democrata, marcada para os dias 19 a 22 de agosto, em Chicago.

Embora no passado dois presidentes americanos tenham decidido não concorrer à reeleição em março do ano em que a votação foi realizada, se Biden se retirar será a primeira vez que alguém o faz tão tarde no processo eleitoral.

Esta é a primeira vez que um candidato desiste depois de alcançar a maioria dos delegados no processo primário e menos de um mês antes da Convenção Democrata, marcada para 19 a 22 de agosto em Chicago.