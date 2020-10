Kamala Harris cancela campanha após membro da equipe pegar covid-19

Após Trump com coronavírus, a preocupação do dia nos Estados Unidos é com a senadora Kamala Harris. Vice na chapa de Joe Biden, ela cancelou todos os compromissos de campanha até domingo após um membro de sua equipe ter diagnóstico positivo para covid-19.

A eleição americana acontece em 3 de novembro, mas mais de 9 milhões de pessoas já votaram com antecedência (o que é permitido em alguns estados) ou pelo correio.

Até agora, dos que tiveram algum contato com Harris, foram diagnosticados com coronavírus a diretora de comunicação da campanha, Liz Allen, e um membro da tripulação de um voo onde ela esteve.

A própria Kamala Harris já fez o teste, que deu negativo na quarta-feira, 14, mas deve continuar sendo testada nos próximos dias.

A senadora estaria em campanha na Carolina do Norte nesta quinta-feira e em Ohio na sexta-feira, dois estados cruciais na eleição americana.

Segundo comunicado divulgado por sua campanha, a senadora “não esteve em contato próximo com nenhum desses indivíduos durante os dois dias anteriores ao diagnóstico positivo”. Contudo, a campanha diz que está cancelando os compromissos por “abundância de precaução”.

No Twitter, a senadora escreveu que será “transparente” quanto aos resultados de seus testes e pediu aos eleitores que usem máscaras e lavem as mãos.

I will be transparent with you about any test results that I do receive. In the meantime, remember: wear a mask, practice social distancing, and wash your hands regularly. It is possible to stop the spread.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 15, 2020