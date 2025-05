Julgamento sobre morte de Maradona é anulado após afastamento de juíza

O julgamento de sete profissionais de saúde pela morte do ex-jogador Diego Armando Maradona foi anulado nesta quinta-feira pelos dois juízes restantes do tribunal após o afastamento da juíza Julieta Makintach, que participava de um documentário sobre o processo judicial.

"Consideramos que os motivos que determinaram o afastamento da dra. Makintach nos levam a declarar a nulidade desse julgamento oral", declarou o juiz Maximiliano Savarino, que com essa decisão decretou o fim do processo, que começou há dois meses e meio e terminou nesta quinta-feira em sua 21ª audiência.

De acordo com Savarino, "a intervenção da dra. Makintach determina a nulidade do debate" por causa da "falta de objetividade e interesse no resultado do caso" por parte da juíza afastada, que, segundo ele, "não interveio imparcialmente no desenvolvimento do debate".

Após essa decisão, a Justiça terá de selecionar um novo tribunal, o que pode levar meses.

Savarino defendeu que tanto ele quanto a juíza Verónica Di Tomasso cumpriram seu dever, mas que as ações de Makintach violaram o direito das partes de serem ouvidas por um tribunal imparcial, "causando danos às partes acusadoras e às defesas".

O julgamento começou em 11 de março e, com a audiência desta quinta-feira, 21 foram realizadas, nas quais mais de 40 testemunhas prestaram depoimento, incluindo as filhas do ex-jogador de futebol, Dalma, Gianinna e Jana Maradona.

A anulação do julgamento foi solicitada na última terça-feira pelo Ministério Público e pelos advogados de quase todos os autores e réus, após o afastamento da juíza Makintach.

A juíza foi formalmente afastada após a exibição de várias provas de seu envolvimento em um documentário sobre o julgamento, incluindo o roteiro e o trailer da minissérie.

O trailer do documentário apresentava imagens de Maradona misturadas com imagens da juíza Makintach desfilando pela sala do tribunal com música eletrônica tocando ao fundo, enquanto o roteiro incluía cenas da magistrada em casa, se vestindo e se maquiando para o tribunal.

Diego Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, durante uma internação domiciliar na cidade de Tigre, nos arredores de Buenos Aires.

Os réus do julgamento anulado nesta quinta-feira eram a psiquiatra Agustina Cosachov, o neurocirurgião Leopoldo Luque, o psicólogo Carlos Diaz, a médica e coordenadora da empresa Swiss Medical Nancy Forlini, o enfermeiro Ricardo Almiron e o enfermeiro-chefe Mariano Perroni