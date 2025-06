Polícia alemã retoma buscas por Madeleine McCann em Portugal

As autoridades da Alemanha iniciaram nesta semana uma nova investigação em Portugal como parte das investigações em andamento sobre o desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann em 2007, confirmou nesta segunda-feira à Agência EFE a Polícia Metropolitana de Londres (Met).

"Temos conhecimento das buscas conduzidas pelo BKA [Escritório Federal de Investigação Criminal alemão] em Portugal como parte da investigação sobre o desaparecimento de Madeleine McCann", disse um porta-voz da Met em um breve comunicado enviado à EFE.

"O Serviço de Polícia Metropolitana não está presente nas buscas, mas apoiará nossos colegas internacionais quando necessário", acrescentou a força policial.

De acordo com relatos da imprensa britânica na segunda-feira, as buscas ocorrerão na Praia da Luz, cidade no Algarve, onde Madeleine desapareceu em 3 de maio de 2007, quando tinha 3 anos.

A nova investigação será a primeira relacionada ao caso em dois anos e deverá se concentrar na área entre o local de férias da família McCann e a casa onde morava o principal suspeito da investigação alemã, Christian Brückner.

O homem, de 48 anos, foi apontado pelo Ministério Público alemão em 2020 como o principal suspeito do sequestro e assassinato da pequena Madeleine McCann, mas nenhuma acusação formal foi apresentada até o momento.

Brückner estava nas proximidades quando a menina desapareceu, de acordo com o sinal de seu celular, e uma testemunha afirma que o suspeito confessou o assassinato da menina, mas atualmente não há provas suficientes para acusá-lo formalmente.

Brückner está cumprindo pena de sete anos de prisão pelo estupro de uma americana em 2005, também no sul de Portugal. Ele poderá ser libertado em setembro deste ano, depois de ser absolvido de outras acusações de estupro e abuso sexual infantil em outubro de 2024.

O caso de Madeleine foi um dos mais repercutidos no mundo, e seus pais continuam lutando pela continuação das investigações para encontrá-la.

Em abril, o Ministério do Interior britânico aprovou um adicional de 108 mil libras para continuar a investigação.