Luigi Mangione, acusado de matar CEO de seguradora, será julgado em dezembro nos EUA

Luigi Mangione, acusado de ter assassinado o diretor-executivo de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos como vingança pelos abusos do setor, comparecerá novamente perante um tribunal do estado de Nova York em 1º de dezembro.

O anúncio foi feio nesta terça-feira (16) pelo juiz responsável pelo caso durante uma audiência pública na presença do acusado. Ainda não foi marcada a data do julgamento de Mangione, que também responde a outro processo a nível federal, no qual enfrenta a pena de morte.

Oriundo de uma família abastada de Baltimore, Maryland, o jovem de 27 anos é acusado de matar o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, de 50 anos, com um tiro em uma rua de Manhattan no dia 4 de dezembro de 2024.

Para alguns, Mangione tornou-se o símbolo da profunda ira que muitos americanos sentem em relação às seguradoras de saúde, acusadas de priorizar seus lucros em detrimento do atendimento médico e de negar ou atrasar reembolsos.

Nesta terça-feira, Mangione compareceu à audiência em um tribunal de Manhattan vestido com um uniforme bege de prisioneiro, algemado e escoltado por vários policiais, observou um jornalista da AFP.

Dezenas de apoiadores do jovem o aguardavam dentro e fora do tribunal.

Uma mulher vestida de Luigi, personagem do jogo de videogame Mario Bros, segurava um cartaz com a foto do acusado e a mensagem "Inocente, libertem Luigi". Outra carregava uma bandeira italiana com o lema "o atendimento médico é um direito humano".

Se for considerado culpado no âmbito do processo em nível estadual, Mangione pode receber a pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Sua advogada, Karen Friedman Agnifilo, expressou surpresa pela simultaneidade dos processos estadual e federal, uma situação que qualificou como "muito incomum".

Com relação às acusações do estado de Nova York, o juiz considerou que o grande júri não recebeu provas suficientes para sustentar as acusações de homicídio em primeiro grau e homicídio como ato de "terrorismo".

As outras acusações permanecem, incluindo a de homicídio em segundo grau.

Mangione foi preso em Altoona, na Pensilvânia, em 9 de dezembro de 2024, após uma busca de vários dias.

Segundo o Departamento de Justiça, ele tinha viajado a Nova York de ônibus saindo de Atlanta cerca de 10 dias antes do crime. Hospedou-se em um hostel de Manhattan com uma identidade falsa e, nas primeiras horas de 4 de dezembro, disparou vários tiros contra Thompson com uma pistola com silenciador. Depois, acredita-se que ele fugiu de bicicleta.