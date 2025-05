Papa Leão XIV torce para 'pior time da história' e gosta de ceviche; veja mais curiosidades

Robert Francis Prevost é o novo Papa Leão XIV. A decisão do conclave aconteceu nesta quinta-feira, 8. Prevost, de 69 anos, é o primeiro pontífice da história recente a reunir em sua trajetória a formação nos Estados Unidos, a cidadania peruana e uma longa atuação pastoral na América Latina. Embora tenha nascido nos EUA, ele passou grande parte da vida fora do país e subiu na hierarquia da Igreja atuando no Peru, onde também se naturalizou.

Confira alguns fatos curiosos do novo líder da Igreja Católica:

🧬 Primeiras Vezes Históricas

Primeiro Papa nascido nos Estados Unidos : Nascido em Chicago em 1955, Leão XIV é o primeiro pontífice norte-americano da história.

Dupla cidadania : Além da nacionalidade americana, adquiriu a cidadania peruana em 2015, após décadas de serviço missionário no país.

Primeiro Papa agostiniano: Membro da Ordem de Santo Agostinho, é o primeiro papa oriundo dessa ordem religiosa.

🌍 Raízes e Formação

Ancestralidade criolla : Pesquisas revelam que seus avós maternos eram identificados como negros no censo de 1900 nos EUA, com raízes em Nova Orleans.

Educação sólida : Formado em Matemática pela Universidade de Villanova, possui mestrado em Divindade e doutorado em Direito Canônico.

Poliglota: Fala fluentemente inglês, espanhol, italiano, francês e português, além de ler latim e alemão.

✝️ Carreira Eclesiástica

Missão no Peru : Trabalhou como missionário em diversas cidades peruanas, incluindo Piura, Chulucanas, Trujillo e Chiclayo, entre 1985 e 1998.

Liderança agostiniana : Serviu como prior geral da Ordem de Santo Agostinho de 2001 a 2013.

Cargos no Vaticano: Nomeado prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina em 2023.

🕊️ Pontificado e Visão

Escolha do nome : Optou por "Leão XIV" em homenagem a Leão XIII, conhecido por sua encíclica social "Rerum Novarum", indicando foco em justiça social.

Mensagem inaugural : Em sua primeira homilia, destacou a necessidade de a Igreja ser uma luz em tempos de incerteza moral e perda de fé.

Compromissos: Demonstrou intenção de continuar as reformas iniciadas por Francisco, com ênfase em inclusão, paz e combate às mudanças climáticas.

⚾ Gostos Pessoais

Aficionado por beisebol : Torcedor do Chicago White Sox, que na temporada passada teve 121 derrotas, a pior marca para uma equipe

Gastronomia: Aprecia pratos como ceviche e carne de cabrito, refletindo sua conexão com a culinária peruana.