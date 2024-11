Javier Milei e Xi Jinping selam acordos comerciais na cúpula do G20

Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Argentina, Javier Milei, se encontraram nesta terça-feira, 19, no Rio de Janeiro, durante a cúpula do G20. No encontro, discutiram a ampliação das relações comerciais entre os dois países e trocaram convites oficiais para visitas mútuas.

Esse era um dos encontros mais esperados da cúpula, especialmente após a recente reunião de Milei com Donald Trump na Flórida e diante de declarações anteriores do líder argentino descartando relações com a China.

Comércio e cooperação

Segundo comunicado da Presidência argentina, “China expressou seu interesse em incrementar o comércio com a Argentina, enquanto o governo argentino destacou sua intenção de diversificar e aumentar suas exportações para o mercado chinês”. Ambos os países se comprometeram a trabalhar em conjunto no fortalecimento dos laços comerciais e no desenvolvimento de projetos de interesse mútuo.

Os líderes também reafirmaram acordos financeiros e comerciais existentes e sinalizaram interesse em explorar novas oportunidades. Em um gesto simbólico, Xi Jinping convidou Milei para visitar a China, enquanto o presidente argentino retribuiu com um convite para Xi visitar a Argentina, conforme termos a serem definidos entre as chancelarias.

10 anos da parceria estratégica

A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Hua Chunying, destacou que este ano marca o décimo aniversário da Associação Integral entre os dois países. Segundo ela, “as relações bilaterais estão em um momento importante para dar continuidade aos resultados conquistados e explorar novos horizontes”. Hua também comentou que Xi Jinping expressou sua disposição para trabalhar com Milei em busca de um desenvolvimento duradouro e estável da parceria.

A virada de Milei

O encontro representa uma virada significativa para Milei, que antes de ser eleito criticou duramente o regime chinês. Em outubro de 2023, ele afirmou: “Nós não fazemos pacto com comunistas”, citando sua oposição a relações com países como Cuba, Venezuela e China. Contudo, o pragmatismo prevaleceu.

A China já é um parceiro estratégico para a Argentina, com investimentos importantes no país, como a estação satelital em Neuquén e obras públicas na província de Santa Cruz, além de financiamentos acordados durante o governo de Alberto Fernández, totalizando US$ 23,7 bilhões.

O evento no Rio não só reforça os laços entre as duas nações, mas também sinaliza a disposição de Milei em adotar uma postura mais estratégica e menos ideológica no cenário internacional.