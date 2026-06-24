Iván Cepeda reconhece derrota e confirma vitória da direita na Colômbia

O senador Iván Cepeda reconheceu nesta quarta-feira, 24, a derrota para Abelardo de la Espriella na eleição presidencial da Colômbia, encerrando as dúvidas sobre o resultado do segundo turno mais apertado da história do país.

A confirmação ocorreu três dias após a votação. Embora a apuração preliminar já apontasse a vitória de De la Espriella por menos de um ponto percentual, Cepeda havia afirmado que aguardaria a contagem final dos votos antes de aceitar o resultado.

“Decidi aceitar o resultado deste processo, que indica que Abelardo de la Espriella é o novo presidente da República”, declarou o candidato governista em entrevista coletiva. Segundo ele, a decisão busca contribuir para a “convivência, a paz e o diálogo entre os colombianos”.

Após a divulgação dos primeiros números, apoiadores de Cepeda realizaram protestos em cidades como Bogotá e Cali, com registros de confrontos com a polícia.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, aliado de Cepeda, chegou a levantar suspeitas sobre o processo eleitoral. Petro afirmou que o sistema da autoridade eleitoral teria sofrido violações e sugeriu a possibilidade de anulação da votação, além de citar uma suposta influência dos Estados Unidos após manifestações de apoio do presidente Donald Trump a De la Espriella.

Apesar das alegações, a autoridade eleitoral informou na terça-feira que a apuração oficial apresentou coincidência de 99,9% com os resultados preliminares divulgados no domingo.

Uma missão da União Europeia, que acompanhou o segundo turno com 150 observadores, também afirmou não ter identificado irregularidades no processo eleitoral.

*Com AFP