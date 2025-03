Itamaraty orienta brasileiros a deixarem Síria após escalada nos conflitos

O Itamaraty divulgou nesta segunda-feira, 10, um comunicado no qual informou que não há brasileiros entre as vítimas dos novos conflitos na Síria. Porém, orientou aqueles que vivem no país a deixarem a região. Cerca de 3 mil brasileiros moram no local.

"O governo brasileiro expressa forte preocupação com os incidentes violentos ocorridos, entre 6 e 9 de março, nas províncias de Lataquia e Tartus, na Síria, os quais provocaram a morte de mais de 1000 pessoas, em sua maioria civis. Ao expressar repúdio ao recurso à violência, sobretudo contra civis, o Brasil transmite condolências aos familiares das vítimas e insta as partes envolvidas ao exercício da contenção", afirmou o Itamaraty em nota.

O Itamaraty recomendou a brasileiros para não viajarem à Síria e, caso estejam no país, a "adotar as indicações de segurança das autoridades locais", acrescentou o governo brasileiro.