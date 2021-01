Itália aprova novo pacote de estímulo e eleva déficit de 2021

O governo italiano aprovou um novo pacote de estímulo no valor de 32 bilhões de euros para impulsionar a economia, elevando o déficit orçamentário deste ano de forma significativa acima do que foi planejado anteriormente.

O dinheiro será usado para ajudar o serviço de saúde nacional, financiar subsídios a empresas forçadas a fechar devido a lockdowns, financiar esquemas de licenças em empresas e fornecer cobertura para o adiamento de prazos de pagamentos tributários.

Um comunicado do gabinete apresentando as novas medidas não especifica qual será o impacto no déficit, mas uma fonte do governo disse à Reuters que o pacote vai elevar o déficit a 8,8% do Produto Interno Bruto, ante meta atual de 7%.

Isso significa que o déficit vai diminuir um pouco este ano ante os 10,8% apresentados pelo Ministério da Economia para 2020.

O novo pacote significa que o governo aprovou quase 200 bilhões de euros em várias medidas de estímulo desde que a pandemia de Covid atingiu o país em fevereiro.