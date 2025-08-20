Israel intensifica preparativos para ofensiva em Gaza

O Exército de Israel já começou os preparativos para expandir sua ofensiva e tomar a Cidade de Gaza, uma operação que está em sua "fase inicial", segundo confirmou nesta quarta-feira um oficial israelense em um contato por telefone com a imprensa.

O oficial, sob condição de anonimato, disse que já existem tropas israelenses operando em Jabalia, ao norte da capital de Gaza, e no bairro de Zeitun, nos arredores da cidade.

“Estamos tomando medidas para preparar o terreno para a operação,” acrescentou o oficial.

Em um comunicado divulgado logo em seguida, o Exército informou que, nos últimos dias, uma de suas brigadas "retomou suas operações na área de Jabalia e nos arredores da Cidade de Gaza", onde os ataques israelenses se intensificaram desde que, há quase duas semanas, o gabinete de segurança aprovou a tomada da Cidade de Gaza e de outras áreas costeiras, o que levará ao deslocamento de mais de um milhão de pessoas para o sul.

Preparativos independentes das negociações de cessar-fogo

Os preparativos estão se desenvolvendo independentemente das negociações para um acordo de cessar-fogo no enclave, e as ordens do Exército são "claras": preparar e executar um plano para enfrentar o Hamas no interior da Cidade de Gaza, disse a fonte.

Segundo o oficial, o grupo islâmico está usando a capital de Gaza, onde as forças israelenses não entram há meses, para se reagrupar de forma mais organizada, rearmar-se e preparar ataques, incluindo o lançamento de foguetes contra Israel.

“Quando há um acordo, e nosso governo nos diz que há um acordo, pausamos nossas operações, e quando não há, fazemos todo o possível para enfrentar esses terroristas o mais duramente que podemos,” assegurou a fonte.

Fases da operação e convocação de reservistas

O oficial não quis entrar em detalhes sobre quando começarão as evacuações previstas de civis da Faixa de Gaza para o sul do enclave, nem quando as tropas israelenses entrarão na Cidade de Gaza, mas detalhou que a operação terá várias fases e, segundo a imprensa israelense, os combates poderiam continuar até o início de 2026.

Os planos do Exército incluem também a convocação de dezenas de milhares de soldados da reserva.

Recrutamento de soldados para a operação

Segundo o oficial, a maioria das forças que combaterão na capital de Gaza serão soldados regulares, enquanto muitos reservistas realizarão trabalhos de apoio, de aviação ou substituirão as forças regulares em outras frentes.

A fonte indicou que, em uma primeira fase, 50 mil reservistas serão convocados, uma convocação que, segundo o jornal israelense “Ynet”, foi feita nesta própria quarta-feira, enviando ordens de recrutamento a 40 mil reservistas.

No total, segundo o jornal, serão necessários entre 110 mil e 130 mil soldados para a operação, que serão recrutados em três rodadas.