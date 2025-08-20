Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Israel intensifica preparativos para ofensiva em Gaza

Tropas israelenses já operam em Jabalia e Zeitun; ainda não há detalhes sobre o início da evacuação de civis

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08h57.

O Exército de Israel já começou os preparativos para expandir sua ofensiva e tomar a Cidade de Gaza, uma operação que está em sua "fase inicial", segundo confirmou nesta quarta-feira um oficial israelense em um contato por telefone com a imprensa.

O oficial, sob condição de anonimato, disse que já existem tropas israelenses operando em Jabalia, ao norte da capital de Gaza, e no bairro de Zeitun, nos arredores da cidade.

“Estamos tomando medidas para preparar o terreno para a operação,” acrescentou o oficial.

Em um comunicado divulgado logo em seguida, o Exército informou que, nos últimos dias, uma de suas brigadas "retomou suas operações na área de Jabalia e nos arredores da Cidade de Gaza", onde os ataques israelenses se intensificaram desde que, há quase duas semanas, o gabinete de segurança aprovou a tomada da Cidade de Gaza e de outras áreas costeiras, o que levará ao deslocamento de mais de um milhão de pessoas para o sul.

Preparativos independentes das negociações de cessar-fogo

Os preparativos estão se desenvolvendo independentemente das negociações para um acordo de cessar-fogo no enclave, e as ordens do Exército são "claras": preparar e executar um plano para enfrentar o Hamas no interior da Cidade de Gaza, disse a fonte.

Segundo o oficial, o grupo islâmico está usando a capital de Gaza, onde as forças israelenses não entram há meses, para se reagrupar de forma mais organizada, rearmar-se e preparar ataques, incluindo o lançamento de foguetes contra Israel.

“Quando há um acordo, e nosso governo nos diz que há um acordo, pausamos nossas operações, e quando não há, fazemos todo o possível para enfrentar esses terroristas o mais duramente que podemos,” assegurou a fonte.

Fases da operação e convocação de reservistas

O oficial não quis entrar em detalhes sobre quando começarão as evacuações previstas de civis da Faixa de Gaza para o sul do enclave, nem quando as tropas israelenses entrarão na Cidade de Gaza, mas detalhou que a operação terá várias fases e, segundo a imprensa israelense, os combates poderiam continuar até o início de 2026.

Os planos do Exército incluem também a convocação de dezenas de milhares de soldados da reserva.

Recrutamento de soldados para a operação

Segundo o oficial, a maioria das forças que combaterão na capital de Gaza serão soldados regulares, enquanto muitos reservistas realizarão trabalhos de apoio, de aviação ou substituirão as forças regulares em outras frentes.

A fonte indicou que, em uma primeira fase, 50 mil reservistas serão convocados, uma convocação que, segundo o jornal israelense “Ynet”, foi feita nesta própria quarta-feira, enviando ordens de recrutamento a 40 mil reservistas.

No total, segundo o jornal, serão necessários entre 110 mil e 130 mil soldados para a operação, que serão recrutados em três rodadas.

 

Acompanhe tudo sobre:IsraelFaixa de GazaGuerras

Mais de Mundo

Putin e Trump: mídia russa reage de forma negativa ao encontro de presidentes no Alasca

Venezuela se prepara para reação militar contra os EUA com 4,5 milhões de paramilitares mobilizados

Incerteza sobre aliança com os EUA leva Japão a reabrir debate sobre armas nucleares

EUA dependem do Brasil para fazer carne moída, diz entidade americana que pede fim das tarifas

Mais na Exame

EXAME Agro

A cerca de três meses da COP30, Cade suspende pacto de soja desmatada

Mercados

Aegea compra Ciclus Rio, da Simpar, e dá mais um passo em gestão de resíduos

Pop

Turnê de Marisa Monte: venda geral de ingressos abre nesta quinta-feira; veja preços e como comprar

Brasil

Câmara pode votar urgência para isenção de Imposto de Renda nesta quarta-feira, 20