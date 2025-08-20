Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Israel aprova projeto para dividir Cisjordânia e Jerusalém Oriental

Projeto E1 prevê 3.400 casas em território palestino e é criticado por isolar Jerusalém Oriental e dificultar a solução de dois Estados

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11h58.

Última atualização em 20 de agosto de 2025 às 12h00.

O plano de Israel para dividir a Cisjordânia ocupada e isolá-la de Jerusalém Oriental foi aprovado nesta quarta-feira, 20, segundo um comunicado do ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich.

O projeto, conhecido como E1, prevê a construção de cerca de 3.400 unidades habitacionais entre os territórios.

A medida é considerada um divisor de águas no conflito, uma vez que pode comprometer de maneira irreversível a viabilidade da solução de dois Estados entre Israel e Palestina.

A área do E1 é vista como estratégica porque, ao ser ocupada por assentamentos israelenses, separa a Cisjordânia em dois blocos desconectados e isola Jerusalém Oriental das comunidades palestinas vizinhas.

O anúncio provocou forte condenação da Autoridade Palestina e críticas de governos europeus. Um porta-voz alemão reiterou que a expansão de assentamentos israelenses viola o direito internacional e dificulta uma solução negociada de paz.

Smotrich celebrou a medida como o cumprimento de uma promessa política de longa data e declarou que, com o E1, “o Estado palestino está sendo retirado da mesa, não com slogans, mas com ações”. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, embora não tenha comentado diretamente o projeto, já havia repetido em discursos recentes sua intenção de impedir a criação de um Estado palestino.

Organizações contrárias aos assentamentos, como a ONG israelense Peace Now, alertam que as obras de infraestrutura do E1 podem começar em poucos meses e as construções de casas em até um ano, segundo a Reuters. Para a comunidade internacional, a retomada do projeto — congelado anteriormente devido a pressões dos Estados Unidos e da União Europeia — pode representar um obstáculo crítico para qualquer acordo de paz futuro.

Acompanhe tudo sobre:IsraelPalestina

Mais de Mundo

Israel intensifica preparativos para ofensiva em Gaza

Putin e Trump: mídia russa reage de forma negativa ao encontro de presidentes no Alasca

Venezuela se prepara para reação militar contra os EUA com 4,5 milhões de paramilitares mobilizados

Incerteza sobre aliança com os EUA leva Japão a reabrir debate sobre armas nucleares

Mais na Exame

Future of Money

App oferece pagamento com criptomoedas em troca de fotos das suas fezes

Carreira

Esse comando ‘escondido’ gera planos de carreira detalhados no ChatGPT

Inteligência Artificial

No futuro, filmes inteiros serão feitos com IA; será que saberemos diferenciá-los?

Brasil

Congresso instala CPMI para investigar fraudes no INSS e apurar prejuízos de R$ 6,4 bilhões