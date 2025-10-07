Israel detecta projétil de Gaza no dia que marca dois anos do ataque do Hamas

O Exército israelense afirmou ter detectado, na manhã desta terça-feira, um "projétil" lançado do norte da Faixa de Gaza, justamente no dia em que se completam dois anos do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que marcou o início da guerra.

“Após os alarmes que soaram há pouco em Netiv HaAsara (no sul de Israel, perto da fronteira com a Faixa), foi detectado um projétil lançado do norte da Faixa de Gaza em direção ao território israelense. É provável que tenha caído na área”, indicou o Exército em comunicado.

“Por enquanto, não há registro de vítimas”, acrescentou a nota militar.

Dois anos do ataque do Hamas

Há exatamente dois anos, ao término da festividade judaica de Sucot, militantes do movimento islamista Hamas realizaram um ataque surpresa em território israelense, no dia mais mortífero da história do país. O cerco deixou 1.219 mortos, a maioria civis, segundo levantamento da AFP com base em números oficiais israelenses.

Retaliação de Israel em Gaza

Desde então, a ofensiva de retaliação de Israel na Faixa de Gaza já provocou ao menos 67.160 mortes, também em grande parte civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do governo liderado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.